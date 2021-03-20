美中高層會談無突破 紐時：互疑分歧展露無遺

美中高層阿拉斯加會談火藥味十足，今天在未突破僵局的情況下落幕。紐約時報報導，這場對話凸顯兩國不信任感加深、多項議題立場分歧，將牽動未來多年的世局。圖為美國國務卿布林肯（左）和白宮國家安全顧問蘇利文（右）。（法新社）

2021/03/20 11:24

〔中央社〕美中高層阿拉斯加會談火藥味十足，今天在未突破僵局的情況下落幕。紐約時報報導，這場對話凸顯兩國不信任感加深、多項議題立場分歧，將牽動未來多年的世局。

兩國外交政策高層昨天在對話首日開場時你來我往，脣槍舌劍。雙方今天離開會場時未發表願意合作的共同聲明，就連氣候變遷、阻止北韓發展核武等雙方表達存有共同利益的領域，也暫時見不到合作跡象。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在中方代表離去後向媒體坦言，美方打從一開始就知道美中在多項領域立場南轅北轍，「當我們明確直接提起那些議題，得到防禦性的回應，也就不令人意外了」。

新華社報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會後向媒體說，中美雙方對話有著「坦誠、建設性交流」，他並形容會談「有益」、「有利於增進相互了解」。

會談首日，楊潔篪在布林肯對中國網路攻擊、以經濟脅迫美國盟友表達關切後反咬華府用軍事、金融手段「壓逼」。紐時分析，中方在會中砲火全開，反映出中國愈來愈好鬥、強硬，不再輕易屈服於美國政府外交施壓。

報導寫道，華府鼓勵中國融入國際經貿體系多年後，對北京逐漸改觀；同樣地，北京對美國及其長期享有優越國際地位的看法也出現變化。在中方眼中，美國不再擁有舉足輕重的國際影響力，對付中國的力量逐漸減弱。

從香港與新疆人權議題，與印度、日本和南海主權聲索國爆發領土糾紛，再到台灣前途，北京對美國看法轉變，促使中國更有自信在這些領域明目張膽追尋自身目標。

美國已將中國視為國家安全對手，報導說，中方更強勢的外交姿態可能導致兩國關係緊繃。布林肯說，美方代表團抵達時，就準備好討論中方視為涉及內政、沒得商量的議題，包含美國反對北京侵犯新疆維吾爾族人人權、以港區維護國家安全法壓制香港抗爭。

布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）都試圖對美中高層會談首日在鏡頭前針鋒相對輕描淡寫。蘇利文說：「我們抵達時有透澈認知，離去時也一樣。我們會回華府仔細評估情勢。」

華爾街日報報導，美中高層會談開場火藥味十足，凸顯雙方對立有多嚴重，兩國也將更難築起「護欄」、防止緊張關係進一步惡化。

這是美國總統拜登1月上任後美中高層首次當面對話，考驗拜登政府將美中關係切割成競爭、合作、對抗面的策略。美方在美中會談前出訪亞洲盟邦凝聚支持，並以修改香港選舉制度為由制裁中國和香港官員，以致中國國務委員兼外交部長王毅在美中會談時表達不滿。

美方官員雖淡化雙方在鏡頭前言詞交鋒，但報導寫道，會談開場凸顯兩國政府不信任感加深，拉高合作難度。官員說，布林肯、蘇利文、楊潔篪與王毅今天和少數幕僚一同會商，嘗試找出日後管控紛爭的方法。

初步考驗將是美國氣候特使凱瑞（John Kerry）預定下週和中國氣候變化事務特別代表解振華參加一場關於氣候變遷的視訊會議。氣候變遷、對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是拜登政府列出可能和北京合作的領域。

但多位外交政策專家說，美中會談針鋒相對顯示各自對兩國均勢的看法改變，在掌控關鍵技術及台灣、釣魚台、南海主權議題等對立面誤判與爆發衝突的機會增加。

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