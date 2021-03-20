東京地鐵沙林毒氣事件26週年 奧姆邪教後繼者仍活躍鎖定年輕人傳教

圖為因沙林毒氣事件被通緝的奧姆真理教眾通緝海報，攝於2012年6月東京街頭。（路透）

2021/03/20 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本邪教「奧姆真理教」1995年策動「東京地鐵沙林毒氣事件」，事件發生至今26週年，該教雖已解散，但後繼團體依舊活躍並鎖定年輕世代傳教。昨（19）日一名受害者遺孀前往日本法務省遞交請願書，盼政府能將事件相關資料整理成資料庫，傳達年輕人正確相關知識，以免憾事重演。

奧姆真理教雖現已解散，但據日本公安調查廳資訊，該教目前有數個後繼團體仍在活躍，其中名為「阿雷夫（Aleph，アレフ）」的邪教團體更是以年輕世代為目標，向年輕人積極傳教，其存在為日本治安隱憂，警方正密切監控中。

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根據《NHK》報導，東京地鐵沙林毒氣事件發生後，受害者及其親屬組成「地鐵沙林毒氣事件被害者協會」，代表發言人、罹難者遺孀、護理師高橋靜江（高橋シズヱ，音譯）19日前往日本法務省，向法務大臣上川陽子遞交請願書，表達希望各省廳的沙林毒氣事件資料、紀錄能夠與被害者及其家屬手邊資料進行彙整，透過資料庫形式呈現讓更多人了解這起事件。

高橋強調，希望日本政府能夠向年輕世代傳遞正確的宗教團體及事件相關知識，以此防範類似情況再度發生。

東京地鐵沙林毒氣事件發生於1995年3月20日擠滿通勤族的東京地鐵車廂內，被攻擊的路線分別為東京地鐵丸之內線、千代田線和日比谷線，3條路線都行經政府部門林立的霞關站，一共5班列車遭到攻擊。奧姆真理教信徒在車內釋放沙林毒氣，一共造成14人死亡，約6300人受傷，包含車廂及月台上乘客。

策動沙林毒氣事件的主謀是奧姆真理教教主麻原彰晃（本名松本智津夫），含麻原彰晃在內涉案的13名嫌犯被判處死刑，均在3年前全部伏法。

圖為1995年3月20日事發當天，救護人員緊急搶救受害者的情況。（美聯社）

圖為奧姆真理教教主麻原彰晃，為東京地鐵沙林毒氣事件主謀。（美聯社）

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