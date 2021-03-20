外媒傻眼！楊潔篪：美民主全球評價 王毅：中國好壞中國人發言

楊潔篪（右）與王毅（左）率團與美國國務卿布林肯進行會談。（美聯社）

2021/03/20 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯與中共中央外事辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅率領的美中代表團，當地時間18日於阿拉斯加展開高級對話，席間，楊潔篪嗆美：「美國的民主不僅由美國人來評價，而且要由世界人民來評價。」但外媒指出，王毅過去曾說過：「中國做得好不好，中國人民最有發言權。」網友對此怒轟：「都給你們講。」

《自由亞洲電台》報導，楊潔篪在會議「開場白」時突襲美方，開罵17分鐘，他在過程中抨擊：「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，美國的民主不僅由美國人來評價，而且要由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說了算。」

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《自由亞洲電台》指出，楊潔篪這番言論卻與王毅提過的看法矛盾，王毅在本月7日的一場記者會中說：「中國做得好不好，中國人民最有發言權；中國應該怎麼做，中國人民才是主人翁。」顯見中共談及自身時就對外要求「恪守不干涉內政原則」，一提到美國問題，卻又把此原則「拋諸腦後」。

《自由亞洲電台》》諷刺，中國共產黨最近在人大會議中，大幅修改香港選舉制度，完全扼殺民主規章，中方卻聲稱此為「有香港特色的新民主選舉制度」，若按照楊潔篪的邏輯，香港自治是否消失、情況是否民主，是不是也要「由世界人民來評價」？

許多網友見到中國自相矛盾，紛紛留言大酸「美國民不民主，由不了美國人民決定，應該由中國人民說了算」、「美國民主要由全世界人評價，但全世界人評價中國民主就說是干涉中國內政」、「馬上被抓了」、「外國人、中國人都無權對中國説三道四，最有資格的是中共」。

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