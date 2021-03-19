全球暖化衝擊經濟 多達63國面臨10年內信評降級

2014年美國國會山莊與華府地區唯一一座燃煤發電廠「國會電廠」的煙囪。（歐新社）

2021/03/19 23:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國多家大學合作的一項研究，利用演算法預測，到2030年全球有63國的主權信用評等因氣候變遷對經濟的影響而遭降級，約佔標普全球（S&P Global）、穆迪（Moody’s）和惠譽國際（Fitch）3大信評機構評等國家數量的一半。

劍橋大學、東安格利亞大學以及倫敦大學亞非學院合作的這項研究，探究人為溫室效應氣體排放量假設情境中，排放量最多的情境「RCP8.5」下，全球氣溫上升、海平面升高和其他氣候變遷效應對國家經濟、金融的影響，進而對其國家主權信用評級會有的負面衝擊。

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報告說，「我們發現，到2030年會有63國信評因氣候因素被調降1.02個級距，到2100年更增加到80國，平均調降2.48個級距。」

其中，受影響最嚴重的國家包括中國、智利、馬來西亞和墨西哥，到本世紀末可能被調降6個級距；美國、德國、加拿大、澳洲、印度和秘魯，屆時也可能被調降4個級距。

這份18日發表的報告指出，「我們的（研究）結果顯示，若當前的碳排放量走勢不變，不論貧富、寒帶或熱帶，幾乎所有國家都將被降級。」

由於信評降級通常會增加該國在國際市場的借貸成本，這份研究也估計，到2100年因氣候因素導致國家主權信評遭降級的國家，年債務支出將增加1370億到2050億美元。

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