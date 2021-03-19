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    武漢肺炎》全球逾1億2174萬例確診 近270萬人病歿

    全球至少269萬2313人死於武漢肺炎，至少1億2174萬7630例確診。（路透）

    全球至少269萬2313人死於武漢肺炎，至少1億2174萬7630例確診。（路透）

    2021/03/19 22:30

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少269萬2313人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億2174萬7630例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球18日通報新增1萬352人病歿、54萬2248起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2724死）、美國（1376死）與墨西哥（698死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計53萬9699人病故、2966萬7759例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（28萬7499人喪生、1178萬820例確診）、墨西哥（19萬6606人喪生、218萬2188例確診）、印度（15萬9370人喪生、1151萬4331例確診）及英國（12萬5926人喪生、428萬882例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有227人染疫喪命；接下來依序為比利時（195人）、斯洛維尼亞（190人）、蒙特內哥羅（188人）及英國（185人）。

    從區域來看，歐洲累計91萬1769死、4082萬5963例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計73萬3681死、2326 萬255例確診；美國和加拿大共計56萬2279死、3058萬9363例確診。

    亞洲共計26萬5018死、1687萬208例確診；中東地區共計10萬9631死、609萬40例確診；非洲共計10萬8967死、407萬7976例確診；大洋洲共計968死、3萬3830例確診。

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