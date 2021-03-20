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    南韓又爆投機炒地！28名公務員、國企職員涉案

    今（19）日南韓又傳出有28位公務員和國營企業職員涉及「第三期新城開發區」的投機炒地。圖為南韓京畿道高陽市昌陵區。（歐新社）

    今（19）日南韓又傳出有28位公務員和國營企業職員涉及「第三期新城開發區」的投機炒地。圖為南韓京畿道高陽市昌陵區。（歐新社）

    2021/03/20 00:51

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國土交通部公務員與土地住宅公社（LH）員工近期爆出投機買地醜聞，政府大動作展開調查。然而今（19）日南韓又傳出有28位公務員和國營企業職員涉及「第三期新城開發區」的投機炒地。

    韓聯社報導，南韓國務調整室第一次長崔昌源（최창원）今日公布了政府聯合調查團調查結果，此份調查是針對涉及「第三期新城開發規劃項目」的8780位公務員和國營企業職員中，同意進行個人資料調查的8653人進行調查。調查結果顯示，有28人有第三期新城區，以及鄰近土地的持有紀錄。

    據報導，崔昌源表示，其中有23人疑似涉嫌投機炒地，將委託相關單位偵查；而其餘5人則疑似透過家人的贈與獲得土地。據調查，這28人共持有32筆土地，其中耕地有19筆、林地為2筆、其他土地則有11筆；其中有18筆購地紀錄皆在近兩年，當中有1人持有4筆土地，另外6人各持有2筆。

    此外調查團還發現，除了土地交易外，在「第三期新城開發地區」附近進行住宅交易的人數共237人，主要集中在京畿道高陽市昌陵、光明市、始興市、安山市和河南市。

    崔昌源表示，日後還會與政府聯合調查，並通報未提交個人資料的127人，以及調查涉案公務員和國營企業職員的配偶和直系親屬。

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