拉倒「國家英雄」雕像 智利連署改立《進擊的巨人》里維兵長

智利民眾連署請願將智利前總統巴克達諾的銅像，改為日本超人氣漫畫《進擊的巨人》一角「里維兵長」（見圖）。（圖擷取自_「change.org」官方網站）

2021/03/20 01:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣漫畫漫畫《進擊的巨人》風靡全球。近來，有智利民眾在全球連署連署網站「change.org」發起連署，請願將已被撤下的智利前總統、將軍巴克達諾（Manuel Baquedano）的銅像，換為《進擊的巨人》一角「里維兵長」（Levi Ackerman）。

根據法新社報導，智利民眾在反現任總統皮涅拉（Sebastian Pinera）執政的示威活動中，將首都聖地牙哥的義大利廣場上所樹立的巴克達諾（Manuel Baquedano）銅像潑紅漆，該雕像在示威活動中幾乎每週都被破壞，以致智利政府決定在本月12日拆除該雕像。

請繼續往下閱讀...

據傳，巴克達諾在1859年間曾被派遣鎮壓智利中部康塞普松市（Concepción）當地的革命運動。

雕像被拆除後，民眾開始思索原址該立誰的雕像，才能彰顯智利人勇敢面對困境的精神。對此，網友佛羅絲（Denise Flores）在連署網站「change.org」發起聯署，連署書寫道「里維》>巴克達諾」，為了讓世界上最強大的士兵得到應得的認可，表揚他在軍隊中的艱苦奮戰，請把原址雕像換為里維兵長（Levi Ackerman）！該連署書已截止，共有7萬2119人連署支持。

巴克達諾（Manuel Baquedano）銅像遭潑紅漆去年10月16日遭示威民眾潑紅漆。（法新社）

里維兵長（右）。（圖擷取自《進擊的巨人》動畫官方推特＿アニメ「進撃の巨人」公式アカウント@anime_shingeki）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法