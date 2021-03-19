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    美中會晤登場 美議員致函拜登籲重申對台支持

    2021/03/19 05:36

    〔中央社〕美中高層會晤今天登場，20位美國聯邦眾議員趕在會談前夕，致函總統拜登及參與會談的國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文，呼籲他們在會談中重申美國對台灣的堅定承諾。

    美國國務院今天下午發布更新版行程預告，布林肯（Antony Blinken）與蘇利文（Jake Sullivan）將在當地時間下午1時（台北時間19日上午5時），於阿拉斯加展開與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅的會晤。

    首場會談結束後，雙方預計在當地晚間7時還有一場會面，預料將進行晚宴。

    趕在總統拜登（Joe Biden）任內首場美中會晤前夕，狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、辛森（Ashley Hinson）及夏波（Steve Chabot）等20位共和黨籍眾議員17日致函拜登、布林肯與蘇利文，呼籲他們在會中重申美國對台灣的堅定承諾，將抵抗中共威脅。

    信函指出，美國致力在南海推廣多邊主義，中國卻不斷破壞美方努力，在印太區域進行惡意侵略性活動並犯下重大人權侵犯作為。信函批評，中國行徑厚顏無恥，不只公然藐視人權，也對國際外交缺乏尊重。

    信函強調，北京對新疆人民犯下駭人種族滅絕罪行、攻擊香港民主，且無端在中印實際控制線進行作戰，也不斷升高台海軍事化作為；在美國致力強化區域外交、經濟關係之際，中國卻濫用經濟力量，透過脅迫性貿易政策來強迫弱勢國家改變與美國的經貿關係。

    信函表示，事實證明台灣是個可靠貿易夥伴和忠實盟友，目前美台關係比1979年「台灣關係法」生效時還來得更強韌。美方應奮起對抗中國對民主的侵襲，重申對台灣的支持「沒有商量餘地」（non-negotiable）。

    信函說，過去40年來，台灣已然成為美國最強健盟友之一，台灣關係法和六項保證彰顯美台關係擁有堅定不移的跨黨派支持。台灣也一次又一次證明其對美國的承諾，包含近期移除貿易壁壘，為美國農產業者開拓重要市場，也表達參與南海安全事務的意願。

    信函最後表示，台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情初期，透過捐贈個人防護設備向美國提供直接支持，台方勢必能在國際討論桌上提供寶貴意見。（編輯：徐崇哲）

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