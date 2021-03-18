緬甸民眾無懼鎮壓繼續反政變 至少217人喪命

圖為17日緬甸仰光街頭，反政變民眾對抗軍警。（法新社）

2021/03/18 23:23

〔中央社〕由於網路服務日益限縮及最後一份民營報紙停刊，緬甸今天處於對外聯繫越來越不易的局面，不過民眾無懼，繼續反政變抗爭，軍方則對被廢黜民選領袖翁山蘇姬遭控收賄展開調查。

人權團體緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，境內的反政變抗暴總計已造成217喪命，不過實際人數可能遠高於此。

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緬甸大部分的經濟活動已慘遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創，抗爭以及反軍政府統治的公民不合作罷工，使緬甸經濟陷入癱瘓，許多外國投資者重新評估投資計畫。

聯合國糧農組織（FAO）本週警告，物價與燃料價格飆漲，可能危及貧困家庭自給自足的能力。

緬甸歷史學家吳丹敏（Thant Myint-U）在推特發文說：「不論未來數月緬甸情勢如何演變，經濟將會崩潰，並造成數以千萬計的民眾陷入困境和急需迫切的保護。」

雖然安全部隊全力鎮壓在仰光與其他城市的抗爭，各地仍日復一日爆發小規模的示威。

據緬甸民主之音（Democratic Voice of Burma, DVB）報導，小鎮納特莫克（Natmauk）今天有數千人上街遊行，這個位於中部的城鎮是翁山蘇姬父親翁山的出生地，他是帶領緬甸脫離殖民強權英國而獨立的領袖。

另據「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）報導，約有騎著機車的千名抗議民眾繞行東瓜鎮（Taungoo）市區，而北部產玉的帕坎鎮（Hpakant）則有數百人上街遊行。

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