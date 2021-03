被拜登批為「劊子手」 普廷冷回：祝你健康

美國總統拜登昨天稱俄羅斯總統普廷「劊子手」,普廷今天回嗆拜登,並表示「祝你健康」。(法新社合成)

2021/03/18 23:20

〔編譯黃靖媗/綜合報導〕美國總統拜登16日接受美國廣播公司(ABC)訪問時,稱被控謀殺反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)的俄羅斯總統普廷為「劊子手」,對此普廷18日回應,他希望現在78歲的拜登能夠健康,並強調他的祝福不是在開玩笑,也不帶諷刺。

綜合外電報導,拜登的訪問內容於17日播出後,俄羅斯當日緊急召回駐華盛頓大使,克里姆林宮發言人佩斯柯夫(Dmitry Peskov)18日表示,美國總統發表了非常糟糕的聲明;俄國國會上議院副主席柯薩契夫(Konstantin Kosachev)表示,假如美國方面不提供更多解釋或道歉,莫斯科將採取進一步行動。

而在18日透過俄羅斯電視播出的演說中,俄羅斯總統普廷雖然表示莫斯科將持續與華府合作,但將話鋒對準拜登,提到自己小時候在庭院與他人爭論時,總會說「彼此彼此、半斤八兩」(it takes one to know one),顯然這句話不是巧合,也不只是童言童語或玩笑話。

普廷表示,我們總是能在其他人身上看見自己的特質,並且認為他們就像我們真實的樣貌。最終,我們會評估這個人的活動,並且給出我們的想法。「正如拜登所說,我們彼此認識,我會怎麼回他呢?我會說:祝你健康。用不帶任何諷刺與開玩笑的口吻說」。

