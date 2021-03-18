被拜登批為「劊子手」 普廷冷回：祝你健康

美國總統拜登昨天稱俄羅斯總統普廷「劊子手」，普廷今天回嗆拜登，並表示「祝你健康」。（法新社合成）

2021/03/18 23:20

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統拜登16日接受美國廣播公司（ABC）訪問時，稱被控謀殺反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的俄羅斯總統普廷為「劊子手」，對此普廷18日回應，他希望現在78歲的拜登能夠健康，並強調他的祝福不是在開玩笑，也不帶諷刺。

綜合外電報導，拜登的訪問內容於17日播出後，俄羅斯當日緊急召回駐華盛頓大使，克里姆林宮發言人佩斯柯夫（Dmitry Peskov）18日表示，美國總統發表了非常糟糕的聲明；俄國國會上議院副主席柯薩契夫（Konstantin Kosachev）表示，假如美國方面不提供更多解釋或道歉，莫斯科將採取進一步行動。

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而在18日透過俄羅斯電視播出的演說中，俄羅斯總統普廷雖然表示莫斯科將持續與華府合作，但將話鋒對準拜登，提到自己小時候在庭院與他人爭論時，總會說「彼此彼此、半斤八兩」（it takes one to know one），顯然這句話不是巧合，也不只是童言童語或玩笑話。

普廷表示，我們總是能在其他人身上看見自己的特質，並且認為他們就像我們真實的樣貌。最終，我們會評估這個人的活動，並且給出我們的想法。「正如拜登所說，我們彼此認識，我會怎麼回他呢？我會說：祝你健康。用不帶任何諷刺與開玩笑的口吻說」。

美國總統拜登16日受訪稱俄羅斯總統普廷為「劊子手」，對此普廷18日回應，他希望現在78歲的拜登能夠健康。（法新社）

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