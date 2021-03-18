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    想讓渡邊直美「扮成豬」爆爭議 東京奧運創意總監請辭

    佐佐木宏因歧視爭議向東奧組委會主席橋本聖子請辭。（法新社）

    佐佐木宏因歧視爭議向東奧組委會主席橋本聖子請辭。（法新社）

    2021/03/18 08:00

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運組委會自前主席森喜朗仇女失言風波後，再度傳出歧視醜聞，籌畫東京奧運開幕式的創意總監佐佐木宏被爆出曾在工作群組中提案，希望由身材圓潤的人氣女星渡邊直美「扮成豬」。事件爆發後，佐佐木宏在今日凌晨發出「謝罪文」，並向東奧組委會主席橋本聖子請辭。

    綜和日媒報導，佐佐木宏昨日被日媒揭露，曾在去年3月時在工作LINE群組中提意由身材圓潤的渡邊直美扮成豬，為的是要取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音梗，佐佐木宏在接受媒體訪問時也坦承此事。然而佐佐木宏在今日凌晨發出「謝罪文」，並表示已向橋本聖子請辭。

    佐佐木宏在文中提到，當時他在群組內提案之後立刻遭到其他成員反對，成員紛紛回覆「這一點都不好笑」、「怎麼能將女性類比成豬？」而他當下也感到十分羞愧，因此向群組內成員道歉之後收回訊息。佐佐木宏表示，對於渡邊直美來說，他的想法和言論都是極大的侮辱，造成的傷害已無法彌補，因此真誠地向渡邊直美本人和那些對此內容感到不舒服的人道歉。

    至於今後去留，佐佐木宏則說他已和橋本聖子通過電話請辭，未來會在正式地上辭呈。據了解，橋本聖子今日下午將會召開記者會，針對佐佐木宏歧視事件說明。

    東奧創意總監佐佐木宏被爆出曾提案，希望由人氣女星渡邊直美「扮成豬」。圖為渡邊直美。（資料照）

    東奧創意總監佐佐木宏被爆出曾提案，希望由人氣女星渡邊直美「扮成豬」。圖為渡邊直美。（資料照）

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