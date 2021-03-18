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    首頁　>　國際

    參院全票通過 台移民之女戴琪出任美國貿易代表

    2021/03/18 00:48

    〔中央社〕美國參議院今天在無人反對下通過戴琪出任貿易代表人事案。戴琪曾表示，美國可與其他國家合作，在灰色地帶制定新貿易規則，向中國問責。她也對中國強迫勞動高度關切。

    美國聯邦參議院今天以98票贊成、無人反對的壓倒性票數下，順利通過戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表任命案。

    參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天在院會發言時談到將進行的戴琪提名表決時，特別提到她是台灣出身的移民之女。

    舒默表示，戴琪將能在執行現有的貿易協議中發揮至關重要的角色，確保美國勞工、企業與研究人員得以在公平的環境中競爭，能重拾美國在貿易夥伴中的信譽，並促進國際合作，解決從疫情大流行到氣候變遷等全球最重要的一些貿易問題。

    戴琪在日前參院財委會的提名聽證會上表示，她的父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。作為移民的女兒，能出任美國貿易代表的職務，她感到榮幸。

    面對中國的經濟挑戰，戴琪表示，她親身了解到，透過策略性及一致性的計畫，要求中國為其承諾負責，且美國要能與國家主導的經濟模式競爭，至關重要。

    她清楚現有政策工具的機會與侷限性，她也知道建立美國總統拜登（Joe Biden）所提「美國盟友統一戰線」（a united front of U.S. allies）十分重要。她表示，美國可與其他國家合作，在灰色地帶制定新貿易規則，以向中國問責。美國總統拜登認為關稅是有價值的政策工具，是美國修補公平貿易政策工具箱中非常重要的部分。

    對於美中簽訂的第一階段貿易協議，她表示，中國必須履行協議承諾。華府會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體間的公平競爭。中國成為極為強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，但中方必須履行承諾，她會高度關注美中貿易協議的履行狀況。

    對於議員質詢中國在新疆自治區涉嫌強迫少數族裔勞動問題時，戴琪回應指出，若能獲得提名確認，檢視中國在新疆強迫少數族裔勞動，將是她上任後的首要優先處理事項。（編輯：楊昭彥）

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