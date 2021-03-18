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    防疫「猩」生活！沒遊客可互動 動物園黑猩猩爽玩視訊

    捷克2家動物園的黑猩猩透過視訊軟體互動。（路透）

    捷克2家動物園的黑猩猩透過視訊軟體互動。（路透）

    2021/03/18 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間，人們透過視訊跨越地域空間限制，如今，這個技術也被用位於捷克的動物園，2家動物園的黑猩猩透過大螢幕觀看彼此的日常生活。

    綜合外媒報導，由於防疫限制，捷克2家動物園的動物們與遊客互動的機會大幅減少，為了彌補這種情況，拉貝河畔皇宮野生動物園（Dvůr Králové Zoo）與相隔150公里的布爾諾動物園（Brno Zoo），透過視訊軟體Zoom讓黑猩猩隔著玻璃互動，雖然沒有聲音，但黑猩猩們對彼此的日常生活充滿興趣與好奇。

    拉貝河畔皇宮野生動物園管理員林哈托娃（Gabriela Linhartova）說：「一開始，牠們以防禦或威脅性手勢接近大螢幕，後來慢慢變成『我在畫面中』或『我在看畫面』。當牠們彼此看到一些緊張的情況時，就像我們看體育賽事一樣，會從沙發上站起來。」黑猩猩也像人類，會邊看電視邊吃堅果等零食。

    這些視訊畫面將在野生動物園公園的網站上播出，每天上午8點至下午4點直播，直到3月底，到時再評估是否要繼續。

    相關新聞請見︰

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    拉貝河畔皇宮野生動物園與相隔150公里的布爾諾動物園，透過視訊軟體讓黑猩猩互動。（路透）

    拉貝河畔皇宮野生動物園與相隔150公里的布爾諾動物園，透過視訊軟體讓黑猩猩互動。（路透）

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