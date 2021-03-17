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    武漢肺炎》全球逾1億2066萬例確診 267萬多人病故

    截至格林威治標準時間17日11時（台灣17日晚間7時），全球至少267萬1720人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2066萬7410例確診。（美聯社）

    截至格林威治標準時間17日11時（台灣17日晚間7時），全球至少267萬1720人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2066萬7410例確診。（美聯社）

    2021/03/17 22:45

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間17日11時（台灣17日晚間7時），全球至少267萬1720人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2066萬7410例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍有後遺症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球16日通報新增1萬149人病歿、49萬1222起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2841死）、美國（1242死）與義大利（502死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計53萬6922人病故、2954萬9556例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（28萬2127人喪生、1160萬3535例確診）、墨西哥（19萬5119人喪生、216萬9007例確診）、印度（15萬9044人喪生、1143萬8734 例確診）及英國（12萬5690人喪生、426萬8821例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有223人染疫喪命；接下來依序為比利時（195人）、斯洛維尼亞（189人）、英國（185人）及蒙特內哥羅（183人）。

    從區域來看，歐洲累計90萬4677死、4035萬2969例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計72萬5270死、2299 萬1917例確診；美國和加拿大共計55萬9436死、3046萬4251例確診。

    亞洲共計26萬3976死、1674萬9606例確診；中東地區共計10萬8978死、602萬85例確診；非洲共計10萬8420死、405萬4928例確診；大洋洲共計963死、3萬3661例確診。

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