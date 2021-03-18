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    雪中送碳！77歲恩師流營街頭睡車上 學生送76萬當生日禮物

    納瓦（右1）上募資平台募款幫助恩師比亞瑞（右2），並於11日將募得的2.7萬美元送給老師當作生日禮物。（圖擷取自推特）

    納瓦（右1）上募資平台募款幫助恩師比亞瑞（右2），並於11日將募得的2.7萬美元送給老師當作生日禮物。（圖擷取自推特）

    2021/03/18 00:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，許多人生計大受影響。美國加州一名代課老師上課機會減少，甚至因此負債，只能「以車為家」；沒想到一名曾經被他教過的學生得知後，主動上網募款幫助恩師，最後送上2萬7000美元（約新台幣76萬元）當作生日禮物，讓老師相當感動。

    根據《CNN》報導，因為疫情關係，學校紛採線上教學，在加州「豐塔納聯合學區」（Fontana Unified School District）任教的77歲數學代課老師比亞瑞（Jose Villarruel），上課機會大大減少，最後他決定申請退休，拿退休金來支付妻子的醫藥費及退休生活。可沒想到錢很快就用光，比亞瑞還負債，導致無家可歸，無奈只能「以車為家」，從去年5月至今已快1年，生活相當辛苦。

    比亞瑞日前巧遇曾經教過的學生納瓦（Steven Nava），敘舊過程中，納瓦得知了老師窘況，立刻拿出300美元（約新台幣8400元）給比亞瑞，還帶他去吃了早餐、安排他住飯店，讓比亞瑞感動到落淚。不僅如此，納瓦又到募資平台「GoFundMe」替恩師募款，他稱讚比亞瑞是位認真、有趣且樂於助人的老師，但疫情爆發後，老師過得很辛苦，即便天氣再差，他都只能在自己的車上生活，表明募款是為幫助老師恢復正常生活，尋求好心人幫助。

    沒幾天的時間，納瓦就成功募到約76萬元，本月11日將支票送給老師，當作比亞瑞的生日禮物，還替他辦了場生日派對，讓比亞瑞感動到不能自已。比亞瑞說，自己深知再辛苦的生活也只能依靠自己的力量，但收到學生這份禮物，無疑是對他最大的鼓勵。

    納瓦得知恩師比亞瑞的窘況，不僅拿出現金幫助老師，還帶老師吃頓早餐、安排飯店，讓比亞瑞相當感動，給了學生一個深深的擁抱。（圖擷取自推特）

    納瓦得知恩師比亞瑞的窘況，不僅拿出現金幫助老師，還帶老師吃頓早餐、安排飯店，讓比亞瑞相當感動，給了學生一個深深的擁抱。（圖擷取自推特）

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