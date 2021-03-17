曾嗆政變軍頭下場會如海珊 緬甸流亡醫生被控叛國罪通緝

緬甸醫生沙沙流亡海外，仍以視訊出席抗議軍政府的活動。他昨天被軍政府指控叛國罪。（資料照，法新社）

2021/03/17 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府2月發動政變，最大政黨全國民主聯盟（NLD）領袖之一沙沙（Sasa）醫生流亡國外，持續反抗軍政府，軍方昨天指控他犯叛國罪，最重可判死刑。

綜合外媒報導，沙沙是緬甸少數民族欽族出身的醫生，他僅使用單名「Sasa」，軍政府政變前就為全國民主聯盟服務，政變當天他人在首都奈比多，當時他偽裝成計程車司機逃走，現流亡海外。全國民主聯盟議員遭軍方免職，翁山蘇姬及許多閣員遭軟禁。

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全國民主聯盟流亡議員後來組成臨時政府「緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH），聲稱是緬甸唯一合法的政府，並任命沙沙為緬甸聯合國特使。軍政府則反嗆，所有參加CRPH都涉及叛國罪，最重可判死刑。

沙沙流亡國外仍以猛烈言論抨擊軍政府，他的臉書吸引約210萬人關注，他呼籲民眾幫他收集軍隊侵犯人權的證據，還和緬甸少數民族的武裝團體交涉，想一同對抗軍政府。

沙沙近日受訪時，還警告軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），緬甸恐面臨史上最嚴重的內戰，還稱敏昂萊下場會跟伊拉克的海珊、利比亞前獨裁者格達費一樣。

軍方昨天控沙沙涉叛國罪，沙沙說，對軍方的指控感到自豪，這表示他和人民站在一起，為自由、民主及正義奉獻生命。

沙沙聲明，緬甸軍方對少數民族實施暴行，還鎮壓示威、殺害平民，這才是將軍們每天都犯下的叛國罪。

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