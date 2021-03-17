移民數量激增 美國西南邊界面臨20年來最大移民潮

美國土安全部16日表示，該國西南方邊界正面臨20年來最大移民潮，圖為欲進入美國的移民。（路透）

2021/03/17 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國土安全部16日表示，該國西南方邊界正面臨20年來最大移民潮，美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）透過聲明指出，2020年4月開始，從中美洲及墨西哥出發的移民越來越多，儘管多數單身成人與家庭都遭驅逐，但獨自前往的孩童都留下來了。

據《路透》報導，墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多長期處在貧窮、暴力與貪腐的環境中，讓當地民眾想要進入美國尋找更好的生活，因此移民的人數越來越多，另外，馬約卡斯在聲明裡指出，先前襲擊中美洲的颶風以及疫情大流行等，讓他們的生活條件惡化，致使邊界狀況更為複雜。

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《路透》指出，他還表示，「我們會在邊界看到越來越多人，超過我們過去20年所見過的」，美國海關及邊境保衛局 （U.S. Customs and Border Protection）上週表示，2月他們在美墨邊界進行了10萬441次移民拘禁或是移民驅逐，為2019年邊界危機後，最高的單月執法次數。

馬約卡斯說，在驅逐人數上，多為單身成人，但獨身的孩童則沒有受到驅逐，他們有些甚至只有6歲而已，目前美國政府正在建立聯合處理中心，將移民孩童暫時轉移至美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）保護中心，同時政府也在尋找額外的庇護所。

目前拜登政府在處理18歲以下移民朝問題上遇到困境，很難加速程序，不過他在接受《美國廣播公司》（ABC News）訪問時說，「我們可以的，我相信下個月就有足夠的床可以照顧這些無處可去的孩童，他們需要被照顧」，而美眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）15日則在厄爾巴索（El Paso）邊界設施發言批評指，「這根本不應該發生的，這次危機是新政府的政策所造成」。

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