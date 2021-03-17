為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    移民數量激增 美國西南邊界面臨20年來最大移民潮

    美國土安全部16日表示，該國西南方邊界正面臨20年來最大移民潮，圖為欲進入美國的移民。（路透）

    美國土安全部16日表示，該國西南方邊界正面臨20年來最大移民潮，圖為欲進入美國的移民。（路透）

    2021/03/17 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國土安全部16日表示，該國西南方邊界正面臨20年來最大移民潮，美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）透過聲明指出，2020年4月開始，從中美洲及墨西哥出發的移民越來越多，儘管多數單身成人與家庭都遭驅逐，但獨自前往的孩童都留下來了。

    據《路透》報導，墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多長期處在貧窮、暴力與貪腐的環境中，讓當地民眾想要進入美國尋找更好的生活，因此移民的人數越來越多，另外，馬約卡斯在聲明裡指出，先前襲擊中美洲的颶風以及疫情大流行等，讓他們的生活條件惡化，致使邊界狀況更為複雜。

    《路透》指出，他還表示，「我們會在邊界看到越來越多人，超過我們過去20年所見過的」，美國海關及邊境保衛局 （U.S. Customs and Border Protection）上週表示，2月他們在美墨邊界進行了10萬441次移民拘禁或是移民驅逐，為2019年邊界危機後，最高的單月執法次數。

    馬約卡斯說，在驅逐人數上，多為單身成人，但獨身的孩童則沒有受到驅逐，他們有些甚至只有6歲而已，目前美國政府正在建立聯合處理中心，將移民孩童暫時轉移至美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）保護中心，同時政府也在尋找額外的庇護所。

    目前拜登政府在處理18歲以下移民朝問題上遇到困境，很難加速程序，不過他在接受《美國廣播公司》（ABC News）訪問時說，「我們可以的，我相信下個月就有足夠的床可以照顧這些無處可去的孩童，他們需要被照顧」，而美眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）15日則在厄爾巴索（El Paso）邊界設施發言批評指，「這根本不應該發生的，這次危機是新政府的政策所造成」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    移民湧入！美2月拘禁近10萬移民 創2006年來當月新高
    2021/03/06 07:09

    移民湧入！美2月拘禁近10萬移民 創2006年來當月新高
    夾起來？美國白人男教授在推特偽裝女移民 辭職離校
    2021/02/13 11:47

    夾起來？美國白人男教授在推特偽裝女移民 辭職離校

    櫻花美景 收藏青溪水岸 即將公開
    推翻川普移民政策 美國正式終止瓜地馬拉庇護協議
    2021/02/06 14:09

    推翻川普移民政策 美國正式終止瓜地馬拉庇護協議
    反川普又1項 拜登再簽行政命令 助移民家庭團圓
    2021/02/03 08:49

    反川普又1項 拜登再簽行政命令 助移民家庭團圓
    國際今日熱門
    女子雨棚失足墜樓喪命 同站窗外男這個動作引發聯想
    2021/03/16 16:02

    女子雨棚失足墜樓喪命 同站窗外男這個動作引發聯想

    謠言終結站》中國疫苗「安全排名」囊括前4名？查核中心闢謠
    2021/03/16 16:37

    謠言終結站》中國疫苗「安全排名」囊括前4名？查核中心闢謠

    她罹癌遭拒賠理由引網友譁然 法院打臉保險公司判全賠
    2021/03/16 16:17

    她罹癌遭拒賠理由引網友譁然 法院打臉保險公司判全賠

    軍情動態》土耳其ATAK 2直升機選用烏克蘭引擎 預計2024年首飛
    2021/03/16 17:04

    軍情動態》土耳其ATAK 2直升機選用烏克蘭引擎 預計2024年首飛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播