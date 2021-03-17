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    中國犯台恐自取滅亡？美軍聲明提「意想不到的對抗」釋強烈訊號

    美國國防部公開發表一份公開聲明：《國防部官員描述印太情勢》。（截圖/美國國防部官網）

    美國國防部公開發表一份公開聲明：《國防部官員描述印太情勢》。（截圖/美國國防部官網）

    2021/03/17 13:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美日、美韓外交國防2+2對話前夕，3月15日，美國國防部發表一份公開聲明：《國防部官員闡述印太情勢》（DOD Officials Describe Conditions in Indo-Pacific）。文末不但直接挑明中國軍隊不是美軍對手，還警告中國領導人，若膽敢蠢動，將會遇到大麻煩。

    聲明中描述了中國軍事擴張行徑，包括將南海和東海島嶼軍事化，並部署了飛彈，在2020年的大瘟疫中，中國軍隊25艘新主力戰艦仍下水服役。

    聲明中特別提到中國領導人談到要「統一」台灣之事，指出國防部官員檢視了中國的實力，質疑「他們是否有足夠數量的必要正確裝備，來執行一場他們會成功的行動？」

    值得注意的是，聲明最後說，「中國無法（與美軍）相比。中國領導人可以書寫絕妙的計畫，但一旦出現意想不到的對抗，就將是他們的麻煩。」（China has nothing comparable. Chinese leaders can write excellent plans, but once they confront the unexpected, there will be trouble for them.）

    本月9日，中共總書記習近平對全國人大解放軍和武警代表團說，當前中國安全形勢「不穩定、不確定性較大」，全軍要統籌好「建設和備戰關係」，做好準備隨時應對各種複雜困難局面，解放軍要「加快打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系」。

    時事評論員沈舟分析，美國國防部的最新聲明，應該算是對習近平講話的強勢回應，也相當於直接警告了習近平。

    他指出，一國軍隊發出這樣的聲明，形同直接警告對手，接下去就差不多要宣戰了。美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）上任後，迅速要求對印太地區做出評估，評估的結果再明顯不過，美軍不得不開始為一場新的太平洋戰爭做準備。

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