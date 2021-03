中國犯台恐自取滅亡？美軍聲明提「意想不到的對抗」釋強烈訊號

美國國防部公開發表一份公開聲明:《國防部官員描述印太情勢》。(截圖/美國國防部官網)

2021/03/17 13:04

〔編譯陳成良/綜合報導〕美日、美韓外交國防2+2對話前夕,3月15日,美國國防部發表一份公開聲明:《國防部官員闡述印太情勢》(DOD Officials Describe Conditions in Indo-Pacific)。文末不但直接挑明中國軍隊不是美軍對手,還警告中國領導人,若膽敢蠢動,將會遇到大麻煩。

聲明中描述了中國軍事擴張行徑,包括將南海和東海島嶼軍事化,並部署了飛彈,在2020年的大瘟疫中,中國軍隊25艘新主力戰艦仍下水服役。

聲明中特別提到中國領導人談到要「統一」台灣之事,指出國防部官員檢視了中國的實力,質疑「他們是否有足夠數量的必要正確裝備,來執行一場他們會成功的行動?」

值得注意的是,聲明最後說,「中國無法(與美軍)相比。中國領導人可以書寫絕妙的計畫,但一旦出現意想不到的對抗,就將是他們的麻煩。」(China has nothing comparable. Chinese leaders can write excellent plans, but once they confront the unexpected, there will be trouble for them.)

本月9日,中共總書記習近平對全國人大解放軍和武警代表團說,當前中國安全形勢「不穩定、不確定性較大」,全軍要統籌好「建設和備戰關係」,做好準備隨時應對各種複雜困難局面,解放軍要「加快打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系」。

時事評論員沈舟分析,美國國防部的最新聲明,應該算是對習近平講話的強勢回應,也相當於直接警告了習近平。

他指出,一國軍隊發出這樣的聲明,形同直接警告對手,接下去就差不多要宣戰了。美國國防部部長奧斯汀(Lloyd Austin)上任後,迅速要求對印太地區做出評估,評估的結果再明顯不過,美軍不得不開始為一場新的太平洋戰爭做準備。

