卸任後首度公開挺疫苗！川普要川粉快去打疫苗：安全有效

前美國總統川普公開呼籲支持者去接種，他強調這是安全有效的疫苗，是川普卸任後對接種疫苗政策最明確的表態。（法新社）

2021/03/17 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統川普在當地時間16日公開呼籲支持者去接種疫苗，他強調這是安全且有效的疫苗，是川普卸任後對於接種疫苗政策最明確的表態。

綜合美國媒體報導，美國前總統川普16日接受《福斯新聞》訪問，川普卸任後首度公開力挺疫苗，向大量對疫苗缺乏信心的民眾建議快去接種，他表示：「我會推薦它（疫苗），推薦給許多不想施打它的人」，川普自承對疫苗抱持懷疑立場的人，多數都是川粉，「坦白說，這些人大部分都是投票給我的人。」

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川普指出：「我們有我們的自由，我們必須為自由而生，我也同意這一點，但這是一個很好、很有效、很安全的疫苗。」

報導指出，這是川普卸任後對於接種疫苗政策最明確的表態，民調顯示，美國的疫苗懷疑者以共和黨籍男性佔多數，而且其中絕大部分人都是川粉。

去年底白宮官員曾說，除非醫療團隊建議，否則川普不會接種疫苗，而美卸任總統日前同框在疫苗接種廣告中，提升大眾對疫苗的信心，但卻獨缺了甫卸任的川普，引發川普是否也質疑疫苗的討論，不過有美媒爆料，川普夫婦已於1月悄悄地接種疫苗。

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