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    非裔母子被劫車！美警直接對車掃射 1歲稚子慘遭暴頭

    休士頓一名非裔母親駕車載著1歲的兒子外出時，遭一名正被警方追捕的嫌犯當街劫車，隨後趕到的警員對車子就是一陣射擊，當場將嫌犯打死，但無辜的寶寶頭部卻也中彈。（法新社）

    休士頓一名非裔母親駕車載著1歲的兒子外出時，遭一名正被警方追捕的嫌犯當街劫車，隨後趕到的警員對車子就是一陣射擊，當場將嫌犯打死，但無辜的寶寶頭部卻也中彈。（法新社）

    2021/03/17 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國警方對非裔族群執法過當相關議題持續受到關注，休士頓一名非裔母親駕車載著1歲的兒子外出時，遭一名正被警方追捕的嫌犯當街劫車，隨後趕到的警員對車子就是一陣射擊，當場將嫌犯打死，但無辜的寶寶頭部卻也中彈，目前還在與死神拔河。

    根據《CNN》報導，本起事件發生在本月3日，非裔母親史莫斯（Daisha Smalls）正為愛車抽油，1歲幼子史傳奇（Legend Smalls）坐在後座，突然之間，史莫斯聽聞警笛聲由遠至近，正當她還不知發生何事時，一名男子就持械衝進她的車上。

    史莫斯憶述，男子當下要她交出車來，但她心繫後座稚子安危，堅持不願讓他把車開走，正當兩人僵持不下之際，追趕而來的警方瞬間包圍史莫斯的轎車，並對車子連開多槍，將嫌犯當場擊斃，但愛子史傳奇卻也頭部中彈，身受重傷。

    史莫斯泣訴，過程中警方不顧她與兒子的安危，執意對車子開槍，就為了擊斃嫌犯，最終導致悲劇。

    對此，休士頓警局局長阿瑟維多（Art Acevedo）在一份聲明中指出，現場有警員為了維護母子的安全，曾一度停止使用槍械，改以其他警械擊打嫌犯，不料最終仍發生憾事。

    阿瑟維多表示，開槍誤傷寶寶的員警是個擁有15年執勤經驗的老鳥，事件發生後，他對母子兩人深感關切，目前這名員警已被調離現職轉任行政職務，靜候調查結果出爐。

    史莫斯委任律師克朗普（Ben Crump）則指出，寶寶當前仍在呼吸機上與死神拔河，頭顱內還卡著尚未清除完畢的子彈碎片，截至目前已出現至少10次癲癇症狀。

    克朗普進一步控訴警方執法嚴重失當，「為什麼他們（指員警）知道車上有人還敢直接開槍掃射？如果不知道母子在車上，那就更誇張了，因為追捕而來的警員清楚了解事件性質，車上絕對可能有其他無辜民眾，但他們還是執意開槍」。

    克朗普補充，「客觀來說，現場肯定可預期有無辜的人在火線中，而警員除非知道明確的目標，否則絕不該開槍射擊」。

    史莫斯委任律師克朗普（Ben Crump）則指出，寶寶當前仍在呼吸機上與死神拔河，頭顱內還卡著尚未清除完畢的子彈碎片，截至目前已出現至少10次癲癇症狀。（法新社）

    史莫斯委任律師克朗普（Ben Crump）則指出，寶寶當前仍在呼吸機上與死神拔河，頭顱內還卡著尚未清除完畢的子彈碎片，截至目前已出現至少10次癲癇症狀。（法新社）

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