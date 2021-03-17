軍情動態》烏克蘭記者爆俄國Mi-8直升機侵犯領空 高度僅100公尺

烏克蘭記者Andriy Tsaplienko昨天（16日）在Telegram上發佈影片，指稱一架俄國Mi-8直升機於當地下午2點左右侵入烏克蘭領空，圖為俄國Mi-8直升機。（歐新社資料照）

2021/03/17 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名烏克蘭記者於16日表示，當天下午有一架俄羅斯Mi-8軍用直升機侵犯烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）區域領空，同時他也公佈短片，顯示該架俄國直升機進入烏克蘭領空盤旋，飛行高度約100公尺。

烏克蘭記者Andriy Tsaplienko昨天（16日）在通訊軟體Telegram上發佈一段影片，指稱一架俄國Mi-8直升機於當地下午2點左右侵入烏克蘭領空，飛行高度僅100公尺，而外媒報導也提及，俄羅軍機與直升機時常短暫侵入烏克蘭領空，這也加劇了當地緊張局勢。

請繼續往下閱讀...

據《Defence Blog》報導，俄國Mi-8/17系列直升機，包含了以實用層面為導向的「Hip」版本，以及特殊突擊版本「Mi-8AMTSh」，是一款中型雙引擎直升機，由前蘇聯設計，目前由俄羅斯生產，除了最常見的運輸直升機用途外，Mi-8直升機也可用作空中指揮站、武裝直升機以及偵察平台等。

烏克蘭記者Andriy Tsaplienko昨天（16日）在Telegram上發佈影片，指稱一架俄國Mi-8直升機於當地下午2點左右侵入烏克蘭領空，圖為該架直升機。（擷取自Andriy Tsaplienko Telegram）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法