閱兵「亮劍」成隱憂 美軍上將示警：北韓恐重啟洲際飛彈試射

北韓在去年10月的閱兵典禮上亮出新型洲際飛彈，美國空軍上將擔憂北韓將重啟洲際飛彈試射。（歐新社）

2021/03/17 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀將在今日訪問南韓，而北韓官媒昨日刊出金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正的聲明，金與正在聲明中警告美方自制。日前美國北方司令部司令、空軍上將范赫克（Glen VanHerck）則示警，北韓可能在不久的將來試射洲際飛彈，此舉將會讓平壤與華府之間的關係更加緊繃。

根據《路透》報導，范赫克在布林肯與奧斯汀訪問南韓前於參議院軍事委員會提出警告，指出北韓可能在未來重啟中斷3年多的洲際飛彈試射，范赫克之所以提出警告，是因為北韓在去年10月舉辦閱兵時公開新型洲際飛彈。范赫克指出，北韓當局曾表示已不被2018年的中止核試決定所約束，這表示金正恩可能會在不久的將來開始試射改良後的洲際飛彈。范赫克擔憂，北韓更大型、更強的洲際飛彈已進一步加劇對美國的威脅，不過他仍對美國的飛彈防禦系統充滿信心。

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美國的北韓觀察智庫「38 North」總編輯陶恩（Jenny Town）指出，北韓有可能進行洲際飛彈試射，但她無法確定可能性。陶恩認為，相較於洲際飛彈試射，北韓更有可能利用短程飛彈或潛射彈道飛彈重啟試射，原因在於如果北韓打算再度試射，將更有可能從研發程度更高的飛彈著手。

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