為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國檢視外交國防政策 部署印太增加核武儲備

    2021/03/17 03:36

    〔中央社〕英國今天公布外交與國防政策檢視報告，扭轉過去的核武裁減運動，反把核彈頭上限提高逾40%，同時把外交重點轉向印太地區。對亞洲強權中國則是一方面防備，一方面希望在經濟方面加強合作。

    英國首相強生（Boris Johnson）在下議院公布這份自30年前冷戰結束以來，英國最大的外交與國防政策檢視「競爭時代的全球化英國」（Global Britain in a Competitive Age）。這份逾100頁的報告花費超過1年製作，訂定英國到2030年的優先項目。

    報告最令人矚目的部分為調高核彈頭上限，以及與中國關係。

    英國廣播公司（BBC）報導，根據2010年的國防報告，英國原本的核武裁減運動設定目標是在2020年代中期，把核彈頭從195枚縮減至180枚，但這次修正後反將核彈頭上限增加至260枚。

    報告表示，由於過去10年間「安全環境的不斷演變」，原本的目標不可能維持。

    報告並表示，俄國是對英國安全「最明確的威脅」，並表示在2030年之前，恐怖分子「有可能」發動成功的生化或是核武攻擊。英國將設立新的反恐作戰中心，以提升對恐攻的應變能力。

    相對於稱俄國為「明確威脅」，報告稱中國對英國經濟安全來說是個「由國家支撐的最大威脅」，並對英國的繁榮與價值觀構成「體制挑戰」，但又表示要和中國發展正面的貿易與投資關係。

    強生表示：「毫無疑問，中國對我們這種開放社會將構成巨大挑戰，但我們將也和中國在價值觀與利益一致的地方合作，包括建立更強大且正面的經濟關係，以及遏止氣候變遷。」

    強生表示，英國在面對「持有相反價值觀」的國家時，必須「重新學習對抗的藝術」。

    報告顯示，在英國脫歐之後，由於印太地區逐漸成為世界地緣政治中心，英國的重心也將向東轉移。

    強生在下議會宣布，英國航空母艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）將在今年稍晚巡航印太；強生本人則將於4月訪問印度，這是他在英國脫歐後的首次海外出訪行程。

    強生也表示，部分長久以來的政策將維持不變，包括英國維持對北大西洋公約組織（NATO）堅定不移的承諾，維護歐洲的和平與安全，以及美國將一直是英國的重要盟友。（編輯：陳政一）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    中國僅是「競爭對手」？ 英國明宣布俄羅斯為頭號威脅
    2021/03/16 06:41

    中國僅是「競爭對手」？ 英國明宣布俄羅斯為頭號威脅

    武漢肺炎》多國停打AZ疫苗！世衛組織急籲：接種才能救命
    2021/03/16 06:36

    武漢肺炎》多國停打AZ疫苗！世衛組織急籲：接種才能救命

    象徵永不屈服！緬甸民眾推「不倒翁」上街 反軍警暴力
    2021/03/16 06:31

    象徵永不屈服！緬甸民眾推「不倒翁」上街 反軍警暴力

    中英對照讀新聞》NHS worker performs vaccine song outside Derby hospital 國家醫療保健服務員工 在德比醫院外演奏疫苗頌
    2021/03/16 05:30

    中英對照讀新聞》NHS worker performs vaccine song ou…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播