現代版諾亞方舟 美科學家擬送670萬物種精卵上月球

美國亞利桑那大學研究員唐迦提出「現代全球保險計畫」，擬將地球上670萬物種的種子、孢子、精子與卵子送上月球。（法新社檔案照）

2021/03/17 00:56

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究員唐迦（Jekan Thanga）受到聖經諾亞方舟的故事啟發，率領團隊在國際電機電子工程師學會（IEEE）的航天會議中，提出了現代版的諾亞方舟計畫─「現代全球保險計畫」（Modern Global Insurance Policy）。

綜合外電報導，「現代全球保險計畫」擬將地球上670萬物種的種子、孢子、精子與卵子送上月球，低溫保存於月球地下的熔岩管道。團隊成員表示，假如地球發生致死傳染病、嚴重火山噴發、大規模核武戰爭等毀滅性災難，這座「月球方舟」將能幫助地球重建。

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科學家2013年發現月球地下有大約200條熔岩管道，可以阻擋太陽輻射、微隕石、地表溫度變化等傷害。唐迦的團隊認為，這些特性讓熔岩管道成為存放物種樣本的絕佳地點。團隊試算的結果顯示，如果每個物種準備50份樣本，大約需要250趟火箭就能運送完成。

團隊計畫在月球表面設置太陽能板供電，並打造至少兩座通往地下設施的升降梯。但因為種子樣本必須存放於攝氏負180度，細胞樣本必須存放於攝氏負195.5度，冷凍技術的發展也是計畫能否實踐的關鍵，在這種極端低溫下，金屬零件通常會被凍結，或產生「冷焊」現象：金屬放在一起會合為一體，就像被焊接住一樣。

研究團隊目前還不清楚缺乏重力的環境，是否會對種子保存造成影響，以及月球的保存基地將如何與地球方聯繫。

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