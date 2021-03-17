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    中國和美國比核彈數量？美記者：他們沒有贏的機會

    美國軍事記者艾克塞（David Axe）刊文指出，美國現有核彈數量為3800枚，且有1600枚已經部署，中國沒有機會在核彈數量上贏過美國。核爆示意圖。（美聯社示意圖）

    美國軍事記者艾克塞（David Axe）刊文指出，美國現有核彈數量為3800枚，且有1600枚已經部署，中國沒有機會在核彈數量上贏過美國。核爆示意圖。（美聯社示意圖）

    2021/03/17 01:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《富比士》專欄作家、軍事記者艾克塞（David Axe）刊文指出，美國現有核彈數量為3800枚，且有1600枚已經部署，中國沒有機會在核彈數量上贏過美國。

    艾克塞指出，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前出席聽證會時，被共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）問到，「在10年內中美會發生核武過度競爭的現象，這是正確的嗎？」戴維森回答，「如果他們的（核武）庫存翻4倍的話，是的。」

    艾克塞認為，外界估算中國僅有部署約200枚彈頭。除非戴維森出於某種原因而選擇透露他所掌握到的情報，否則他實際上低估了美國的核武優勢。

    美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）的專家路易斯（Jeffrey Lewis）認為，「戴維森誇大了中國的核武武器庫規模」，他認為，就算是對中國最有利的估算，美國在核武數量上還是高過中國6倍、7倍之多。

    路易斯認為，「與一個軍火庫比我們小6倍的國家進行軍備競賽有什麼意義？」他認為，美方的關注重點，應該是如何讓中國政府限制目前的軍事進展，並非讓中方與美方展開軍備競賽。

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