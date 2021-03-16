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    蜜雪兒歐巴馬談梅根：公眾服務不應聚焦自己 祈禱王室和好

    前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬（見圖）受訪時，針對哈利、梅根早前熱播的重磅性訪談發表看法。（資料照，路透）

    前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬（見圖）受訪時，針對哈利、梅根早前熱播的重磅性訪談發表看法。（資料照，路透）

    2021/03/16 23:47

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）受訪時，針對哈利、梅根之前熱播的重磅訪談發表看法，認為公眾服務的真諦是服務對象，而非自己，並祈導哈利、梅根能和英國王室和好如初。

    美國《全國廣播公司》（NBC）晨間脫口秀節目《今天》（Today）的主持人，也是美國前總統小布希（George W. Bush）的女兒珍娜（Jenna Bush Hager），在節目上詢問蜜雪兒歐巴馬：「我很好奇，當妳收看梅根的訪談時，腦海中都浮現了些什麼想法？」

    蜜雪兒歐巴馬回答，大部份人並不瞭解，也不必然會瞭解，做公眾服務，就像是站在耀眼的、熾熱的聚光燈下，而「我總是謹記在心，公眾服務的重點是被服務的人，而非我們自己。」她也說，自己總試著推開鎂光燈，聚焦在她所服務的人身上。

    由於梅根具有非裔血統，當她懷上長子亞契（Archie）時，英國王室成員曾對亞契的膚色問題有所議論。蜜雪兒歐巴馬則認為，種族問題由來已久，梅根對這些事有些想法並不稀奇，但哈利、梅根和王室是個家庭，這是最首要的事，蜜雪兒歐巴馬因此說道：「我會祈禱他們修復傷痕，原諒彼此，可以把這整件事在眾人跟前示現成教訓。」

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