「奶瓶咖啡」掀熱潮！阿拉伯國家頒禁令稱違背傳統

愛因斯坦咖啡是一家精緻甜點連鎖店，在杜拜、科威特、巴林等地區都有分店。不過裝咖啡的不是普通的紙杯，而是嬰兒用的奶瓶。（圖取自《IG》einstein_kw）

2021/03/16 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕波斯灣附近的阿拉伯國家最近掀起了「奶瓶咖啡」、「奶瓶飲料」的風潮，不料卻引起了不小的爭議。

這股風潮是由愛因斯坦咖啡（Einstein Cafe）所引領，愛因斯坦咖啡是一家精緻甜點連鎖店，在杜拜、科威特、巴林等地區都有分店。不過裝咖啡的不是普通的紙杯，而是嬰兒用的奶瓶，奶瓶的靈感則來自於在社交媒體上流行的時尚又有設計感的瓶子圖片。

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雖然飲料內容物不是嬰兒所需的嬰兒食品，但奶瓶仍創造了前所未有的狂熱，人們似乎透過一些奇怪的熱潮來紓解疫情大流行下的不安和焦慮。

阿拉伯聯合大公國的愛因斯坦咖啡總裁莫拉（Younes Molla）就在受訪時表示，「每天都有人打電話來說想要買，說要帶他們的朋友、家人一起來」。莫拉說，「經歷了好幾個月的疫情，在艱難中人們拍照留念，玩得很開心像是回憶起了童年時光」。

整個波斯灣地區的愛因斯坦咖啡店都湧入了大量人潮，民眾排隊搶購。甚至有顧客自備嬰兒奶瓶帶到其他咖啡館。

但隨著風潮掀起，有些反對者看不慣這樣的風潮，在網路上發表對奶瓶反感的看法。

杜拜政府也以奶瓶的不當使用違背了當地文化和傳統，甚至有傳播武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的風險為由，禁止在奶瓶中提供咖啡和其他飲料。科威特政府甚至暫時關閉了當地的愛因斯坦咖啡店。

奶瓶創造了前所未有的狂熱，人們似乎透過一些奇怪的熱潮來紓解疫情大流行下的不安和焦慮。（美聯社）

杜拜政府認為奶瓶的不當使用違背了當地文化和傳統。（圖取自《IG》einstein_kw）

杜拜政府認為奶瓶產品因有傳播武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的風險，被禁止提供咖啡和其他飲料。（圖取自《IG》einstein_kw）

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