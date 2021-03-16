衰！紐約韓裔女子遭白人歧視 被辱「滾回去中國」

美國紐約1名25歲韓裔女子被白人女子仇視。紐約示意圖。（法新社檔案照）

2021/03/16 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約1名25歲韓裔女子被白人女子仇視，她今（16日）對媒體披露，當時她在街上被該名白人女子大吼「你是中國來的，不是嗎？滾回去中國！」讓她感到相當無辜。

根據美國《ABC7》報導，25歲的韓裔女子瑪麗亞．哈（Maria Ha）指出，週日（14日）下午1點23分獨自走在街上時，「我感覺到有人在看著我，所以我開始張望」，接著她發面詭異的目光來自1名白人中年婦女，「她愈來愈靠近我，還直瞪著我的眼睛」，該名白人婦女最後直接與她面對面。

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瑪麗亞．哈回憶，白人婦女當時說：「你是中國來的，不是嗎？滾回去中國！」眼見狀況緊急，瑪麗亞．哈連忙找來31歲的丈夫丹．李（Dan Lee）幫忙，白人婦女此時正要搭乘計程車離去，丈夫攔車卻被白人婦女認為是要作勢攻擊，在車子開走前，白人婦女又高喊了1次「滾回共產中國」。

根據紐約警察局的數據，今年已經有10起反亞洲仇恨犯罪，而在2020年全年則為29起，但由於許多受害者並未報案，因此種族歧視的狀況比帳面上數字要來的更多，在這此案件中，瑪麗亞．哈和丹．李都不是來自中國，父母也沒人是中國人，均為韓裔美國人，他們正考慮對侮辱他們的白人婦女追究法律責任。

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