環時爆美駐港領館2員染疫耍特權拒隔離 美國反批中國官媒造假消息

美國駐港澳總領館有2名職員確診新型冠狀病毒後，傳搬出外交豁免拒絕隔離。美國今天出面駁斥，稱中方傳媒所發內容不實。（資料照，法新社）

2021/03/16 17:18

〔中央社〕美國駐港澳總領館有2名職員確診新型冠狀病毒後，傳搬出外交豁免拒絕隔離。美國今天出面駁斥，稱中方傳媒所發內容不實。

法新社報導，在兩名職員確診後，美國駐港澳總領館昨天暫時關閉，以便深度消毒清潔並追蹤聯繫。

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美國駐港澳總領館與香港衛生當局表示，應香港防疫規範要求，這兩人已被送往醫院隔離病房。但中國官方的「環球時報」與香港親建制派的香港工會聯合會（簡稱工聯會）昨天卻指控兩名美方確診人員抬出外交豁免拒絕隔離。

美國國務院發言人告訴法新社：「來自中華人民共和國官方媒體的不實消息稱兩人曾以外交豁免權為由拒絕接受隔離，這是假消息。」並表示美方反對在重大公共衛生議題上散播虛假訊息。

美駐港領館人員耍特權傳聞，最先是由香港親建制派網路媒體「點新聞」（Dot Dot News）率先揭露。點親聞先前被人質疑與香港中聯辦旗下媒體「文匯報」關係密切。環球時報則引述點新聞指稱，兩名確診者是一對夫婦，以外交豁免權為由，拒絕接受特區政府的隔離安排，照常在社區遊走及回總領館辦公。

香港特區行政長官林鄭月娥表示，美領館兩名確診員工已住院，美方人員也都遵守港府防疫規範。

不過工聯會仍在美國駐港澳總領館外舉行小規模示威。4名工聯會成員高舉寫著「拒絕特權，拒絕例外」與「強烈譴責散播病毒行為」等標語與布條。香港防疫規範禁止4人以上的公眾集會。

歸功於全球數一數二嚴格的隔離措施，香港自疫情爆發至今僅累計約1.1萬人確診、200人病歿。

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