可怕！美國飛機撞汽車全都錄 釀2死2傷慘劇

美國佛州輕型飛機撞擊汽車。（圖擷自@BillyCorben推特）

2021/03/16 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州彭布羅克派恩斯（Pembroke Pines）當地時間15日下午3時許（台灣時間16日凌晨3時），一架輕型飛機墜落時撞擊公路上的一輛汽車釀成2死2傷，現場畫面全被民宅門口的監視器拍下。

據《福斯新聞》報導，美國聯邦航空總署指出，失事飛機從北佩里機場（North Perry Airport）起飛後不久旋即墜毀，事故原因尚在調查當中。

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彭布羅克派恩斯消防局透露，單引擎比奇飛機（Beechcraft）的飛行員和乘客共2人死亡，汽車內的成人和兒童則送往醫院搶救，傷勢相當嚴重。

從監視器畫面可以看到，飛機墜落時機頭先撞擊到了汽車，接著機身在路面上翻滾爆炸，消防人員趕抵現場時必須先滅掉火勢才能救人。

相關影片請見：

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS — Billy Corben （@BillyCorben） March 15, 2021

撞擊後現場發生大火。（圖擷自@BillyCorben推特）

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