可怕！美國飛機撞汽車全都錄 釀2死2傷慘劇

2021/03/16 12:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州彭布羅克派恩斯(Pembroke Pines)當地時間15日下午3時許(台灣時間16日凌晨3時),一架輕型飛機墜落時撞擊公路上的一輛汽車釀成2死2傷,現場畫面全被民宅門口的監視器拍下。

據《福斯新聞》報導,美國聯邦航空總署指出,失事飛機從北佩里機場(North Perry Airport)起飛後不久旋即墜毀,事故原因尚在調查當中。

請繼續往下閱讀...

彭布羅克派恩斯消防局透露,單引擎比奇飛機(Beechcraft)的飛行員和乘客共2人死亡,汽車內的成人和兒童則送往醫院搶救,傷勢相當嚴重。

從監視器畫面可以看到,飛機墜落時機頭先撞擊到了汽車,接著機身在路面上翻滾爆炸,消防人員趕抵現場時必須先滅掉火勢才能救人。

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS