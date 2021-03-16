宮崎駿曾是他公司後輩 日本大前輩級動畫師大塚康生89歲辭世

日本大前輩級的知名動畫師大塚康生以89歲高齡辭世，其代表作品包括「魯邦三世」系列，曾與眾多知名動畫工作者合作，其中包括導演宮崎駿、《螢火蟲之墓》導演高畑勳等。（翻攝維基百科）

2021/03/16 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本動、漫畫產業的如今蓬勃，是眾多動畫師、漫畫家及相關工作者默默耕耘而培育出的結果，而今日本動畫名揚全球，產業中卻傳出知名工作者逝世的遺憾消息；15日消息指出，大前輩級的知名動畫師大塚康生以89歲高齡辭世，其代表作品包括「魯邦三世」系列，曾與眾多知名動畫工作者合作，其中包括導演宮崎駿、《螢火蟲之墓》導演高畑勳等。

根據《NHK》報導，大塚康生15日辭世，享壽89歲，出身於島根縣的他曾在地方政府機構就職，1957年進入日本知名動畫公司「東映動畫」工作，首部參與製作的作品則是1958年上映的動畫《白蛇傳》，該座同時也是日本首部長篇彩色動畫電影。

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大塚康生在東映開啟了他的動畫人生，他曾與當時是公司後輩的宮崎駿、高畑勳等人一同協力製作動畫電影，即1968年《太陽王子霍爾斯的大冒險》。離開東映之後，他轉往其他動畫公司就職，此間以原畫身分製作「魯邦三世」系列，也曾與轉職到同一間公司的宮崎駿再度合作，製作《未來少年柯南》、《魯邦三世卡里奧斯特羅之城》等代表作。

大塚康生作品以動感見長，對日本動畫產業後輩動畫師們有極大影響，自業界前線退下後，也致力於動畫產業新秀培養，在動畫公司內以講師身分為他熱愛的動畫產業盡心力。

2018年4月6日，曾與大塚康生合作過的高畑勳傳出以82歲高齡逝世的消息，當時大塚康生曾感慨，「沒有其他人有像他這樣的天賦；一時之間心裡有許多回憶湧上，難以一言道盡」，而今大塚康生的離世，恐怕也讓業界同伴、後輩與粉絲心中留下難以言說的遺憾。

對此，大塚康生多年好友、吉卜力前動畫製作人鈴木敏夫（代表作有《魔法少女》、《神隱少女》等）表示，大塚康生把自己從雜誌的世界帶往動畫的世界，大塚康生可謂是決定了自己一生的人，對好友的逝世致上哀悼與緬懷之意。

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