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    中警構陷手段曝光！習近平女兒資料洩漏案 爆三度撤換主謀

    中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面截圖）

    中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面截圖）

    2021/03/16 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國20歲維護員牛騰宇被指為「洩漏習近平女兒資料」的主謀，但外界普遍說法稱其遭警方構陷，如今有消息指出，警方確實曾經3度「更換主謀」，最後因為牛騰宇不願認罪，也不願賄賂警方，才會被指為主謀。

    中共領導人習近平及其女兒習明澤身分被洩，挨控犯案的24名中國青年遭逮，其中20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，除了遭辦案警察燒私處、拍裸照，他的母親更透露辦案警察曾以性騷言語侮辱、伸手摸脫光衣服的牛騰宇，情節相當變態。

    根據《希望之聲》報導，近日有獲釋的青年向家長透露，除了牛騰宇沒有賄賂警方，案件中其餘青年的家長，都在警方施壓下出錢換得自家孩子的人身安全，而施壓者便是茂南網警大隊長楊觀耀。

    這名獲釋青年在看守所內獲得不少資訊，他透露，起初被定為主謀的是顧楊陽，後來釋放後更換為郭家龍，隨後再選了陳樂安，但由於他仍未成年，因此最後選了最愛抵抗、沒賄賂以及比較聰明的牛騰宇，將其定為最終主謀。

    近日爆出牛騰宇被辦案警察燒私處、拍裸照，還以性騷言語侮辱。牛騰宇母親透露辦案警察名字，並強調有相關涉案未成年青年也同樣遭到警察侮辱，家長也被警方威脅、監聽；除此之外，先前警方也曾被爆供詞作假。

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