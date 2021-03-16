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    軍情動態》以色列鐵刺針迫擊砲精準導引 可降低平民傷亡

    以色列鐵刺針迫擊砲系統利用雷射和ＧＰＳ導引技術，可精確命中目標。（擷取自Defense World.net網站）

    以色列鐵刺針迫擊砲系統利用雷射和ＧＰＳ導引技術，可精確命中目標。（擷取自Defense World.net網站）

    2021/03/16 05:59

    〔國際新聞中心／綜合報導〕就在國際刑事法院（ICC）即將針對以色列涉嫌在巴勒斯坦領土犯下戰爭罪行展開正式調查前夕，以色列14日發表最新型「鐵刺針」（Iron Sting）120毫米迫擊砲系統，利用雷射導引與全球衛星定位系統（GPS）技術，使其可以達到定點精準轟炸的效果，以減少平民傷亡。

    以國國防部表示，鐵刺針系統是由軍方和以國企業「埃爾比特系統」（Elbit Systems）合作研發10年而成。國防部長甘茨（Benny Gantz）表示，鐵刺針可以有效「對付藏身於平民、都會環境的敵人，同時符合以色列法律和道德標準。」

    據Defense World.net網站報導，以色列國防研發局近日在以國南部的測試場，將鐵刺針安裝在M113裝甲運兵車及悍馬車（Hummer）上，進行最後測試。經過幾輪試射，鐵刺針都精準命中靶位。

    以國國防部在完成測試後發表聲明指出，鐵刺針可在空曠地形和城市環境中精確攻擊目標，並減少附帶損害，防止誤傷非戰鬥人員。國防部對鐵刺針表現滿意，已批准量產。

    埃爾比特系統公司陸地部門經理維爾德（Udi Vered）則強調，這種雷射導引和GPS定位彈藥，以往僅限於較大型的航空彈藥，如今已可應用到更小的迫砲系統，非常具有開創性，在國際上也不多。

    ICC近日將著重調查以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）2014年在加薩走廊（Gaza Strip）的衝突，當時約有2250名巴人遭戰火波及而死，其中多數為平民。

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