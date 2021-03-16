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    「海底蝗蟲」入侵！中國養殖戶苦思防治 專家：用吃的「可行」

    即便捕撈上岸的海星也有人在收購，但低廉的價格根本無法彌補漁民的損失。（擷取自微博）

    即便捕撈上岸的海星也有人在收購，但低廉的價格根本無法彌補漁民的損失。（擷取自微博）

    2021/03/16 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省青島近日出現大量海星，而這些海星以漁民養殖的蛤蜊、扇貝為食，由於海星繁殖能力強，幾乎沒有天敵，所到之處片甲不留，對養殖業造成重大損傷，也讓牠們成為漁民口中畏懼的「海底蝗蟲」。

    綜合中媒報導，青島膠州灣海域近日出現大量海星，讓漁民撈不勝撈、苦不堪言。平均每條船每趟能捕撈一、兩千市斤甚至更多，由於海星繁殖力強、長大後少有天敵，目前根本沒有應對方案，即便當地漁民至今已經以人工方式捕殺海星超過45萬市斤（約225公噸），但仍有大量海星持續對養殖場造成重大損害，讓養殖戶相當頭大。即便捕撈上岸的海星也有人在收購，但低廉的價格根本無法彌補漁民的損失。

    據報導，青島市海洋發展局目前已經介入調查，研擬應對方案，目前專家指出，海星進入膠州彎不易循環出去，最好的方法是透過打撈解決問題；有報導統計，估計受災面積多達一萬畝（超過6500公頃），預估經濟損失達人民幣1億元（約新台幣4.34億元）。

    為解決問題，不少中國網民提出通過「吃海星」來控制數量，專家表示是「可行的」，但是也有一些問題，包括只有成體海星才有食用價值，另外，吃太多海星也對身體不好。不過中國網民仍紛紛表示「能吃就不是問題」、「沒事，吃了牠們就好」。

    中國山東省青島近日出現大量海星，而這些海星以漁民養殖的蛤蜊、扇貝為食，由於海星繁殖能力強，幾乎沒有天敵，所到之處片甲不留，對養殖業造成重大損傷，也讓牠們成為漁民口中畏懼的「海底蝗蟲」。（擷取自微博）

    中國山東省青島近日出現大量海星，而這些海星以漁民養殖的蛤蜊、扇貝為食，由於海星繁殖能力強，幾乎沒有天敵，所到之處片甲不留，對養殖業造成重大損傷，也讓牠們成為漁民口中畏懼的「海底蝗蟲」。（擷取自微博）

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