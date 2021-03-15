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    武漢肺炎》印度爆第2波疫情 單日新增逾2.6萬病例

    印度過去24小時新增2萬6291例武漢肺炎病例，再刷新近3個月單日新增病例紀錄；圖為孟買街頭。（歐新社）

    印度過去24小時新增2萬6291例武漢肺炎病例，再刷新近3個月單日新增病例紀錄；圖為孟買街頭。（歐新社）

    2021/03/15 22:44

    〔中央社〕印度過去24小時新增2萬6291例武漢肺炎病例，創下近3個月來的單日新增病例新高紀錄，而上週新增病例也比前一週成長33%，是去年7月以來最大的成長幅度。

    占有印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例60%以上，且在疫情爆發以來長期居累計病例第一的馬哈拉什特拉省（Maharashtra），繼省長薩克雷（Uddhav Thackeray）之後，衛生廳長托普（Rajesh Tope）今天也警告，如果疫情惡化，就必須實施全面封鎖。

    印度最近出現第2波武漢肺炎疫情衝擊，根據印度衛生與家庭福利部今天公布的統計顯示，印度過去24個小時新增2萬6291例，創下3個月以來單日病例增加最多的紀錄。

    印度媒體Livemint指出，印度去年12月20日出現單日新增2萬6624例武漢肺炎病例的紀錄後，經歷一段新增病例下降的時間後，最近又現第2波疫情衝擊。

    此外，根據統計，印度上週新增15萬5912例武漢肺炎病例，比前一週成長33%，是去年7月以來的最大增幅，也是過去12週病例增加最多的一週。

    加上新增病例，印度迄今累計武漢肺炎病例已達1138萬5339例，且有21萬9262個需要治療的活躍病例，印度在歷經53天低於20萬個活躍病例後，從13日再度突破20萬活躍病例大關。

    印度政府為阻止疫情惡化，持續推動民眾接受武漢肺炎疫苗接種。根據官方統計，在過去一週中，印度平均每天接種126萬劑疫苗；截至13日晚間印度至少已有2431萬人接種第一劑疫苗，人數在全球僅次於美國，位居第2。

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