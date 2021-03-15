批香港英治時毫無民主可言 崔天凱瞎稱：愛國者治港是一國兩制核心

崔天凱瞎稱「愛國者治港」是「一國兩制」的核心原則。（路透）

2021/03/15 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央及港府當局近期頻喊「愛國者治港」，中國人大更在上週通過修改香港選舉制度，引發國際撻伐。對此，中國駐美國大使崔天凱14日在香港英文報章《南華早報》上刊文，狡辯稱愛國者治港是「一國兩制」核心原則，還瞎說即使有不同政見，中央都能包容。

據中駐美大使館官網指出，《南華早報》15日刊登崔天凱發表題為「確保愛國者治港，穩固一國兩制」的文章。文中就表示香港是中國一行政區，「其政治體制包括選舉制度的決定權在中央。作為中國最高權力機關，全國人民代表大會從憲制層面完善香港選舉制度，完全符合憲法和香港基本法，正當性、權威性無可爭議。」還說此事不應該被拿來「作文章」。

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對於外界質疑中共打破一國兩制承諾，打壓香港法治、民主，崔天凱表示對這些聲音「不能理解」，「愛國難道不是一個國家每個公民最樸素的情感和最起碼的素質嗎？對管治者的愛國立場和政治資格做出嚴格要求是世界通行做法，美國對一般公民的政治效忠就有明確要求，對公職人員的政治效忠更是有嚴格要求。香港是中國的特區，我們把香港的管治權交到愛國者手裡，有何問題？」

崔天凱批原本的香港選制「存在明顯缺陷」，厚顏指香港在被英國殖民時期「沒有任何民主可言」，回歸後才真正開啟了民主發展進程。他還辯稱「只要愛國，即使持有不同政見，我們也能包容，完善選舉制度是為了保障香港民主制度更健康、更順利地發展」、「愛國者治港便是一國兩制的核心原則，完善選舉制度不是否定和放棄一國兩制，而是要回歸一國兩制的初心」。

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