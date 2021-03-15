反送中《理大圍城》上映前3小時喊卡！網挺影院：我們都懂

香港開幕不到一個月的高先電影院原先於今晚放映「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」得獎作品之一的反送中記錄片《理大圍城》，但在上映前3小時，院方突然宣布取消包含今晚在內的兩場放映，原因是「避免引起不必要的誤會」。（擷取自Golden Scene Cinema 高先電影院粉專）

2021/03/15 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港開幕不到一個月的高先電影院原先於今晚放映「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」得獎作品之一的反送中記錄片《理大圍城》，但在上映前3小時，院方突然宣布取消包含今晚在內的兩場放映，原因是「避免引起不必要的誤會」。

高先電影院今日下午5點在臉書PO文，表示由於該片的放映事宜近日受到過度關注，為避免引起不必要的誤會，將原定於3月15日（星期一）晚上8點及3月21日（星期日）晚上9點半放映的《香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮》得獎電影《理大圍城》場次取消。院方並致歉：「對於是次放映變更，深表遺憾，期望觀眾諒解。」文中，院方也針對以不同方式購票的民眾分別說明退票辦法。

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消息一出，儘管不少已購票的民眾感到錯愕，但貼文下方留言區，網友仍紛紛留言表示「明白，多謝曾經努力」、「安全最重要」、「我們都懂，高先加油」、「明白的，願意上映已經是明確表態」、「不會怪你們」、「會繼續支持」。

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