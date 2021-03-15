驚悚畫面曝光！與黑人女子爆發1對1槍戰 美國警中槍倒地

美國田納西州一名警察日前懷疑一位黑人婦女攜帶毒品，當他要求搜查時，遭到婦女強烈抵抗，隨後雙方都取出槍械爆發槍戰，並雙雙受傷。（擷取自納什維爾市警察局YouTube）

2021/03/15 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一名警察日前懷疑一位黑人婦女攜帶毒品，當他要求搜查時，遭到婦女強烈抵抗，隨後雙方都取出槍械爆發槍戰，並雙雙受傷。最後，黑人婦女傷重不治死亡，警察送醫後狀況逐漸穩定。

綜合媒體報導，槍擊案發生在本月12日，正在田納西州納什維爾市一間商店附設停車場巡邏的警官賈許（Josh Baker），發現一輛可疑的雪佛蘭卡瑪洛跑車，該台車登記的車主是一名與數項毒品案有關的男子。賈許發現該車當時是由一名女性在駕駛，決定上前盤查。

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31歲的駕駛妮可（Nika Nicole Holbert）一開始聽從賈許的指令受檢，但當賈許發現她的包包中藏的物品疑為大麻，且還有其他白色粉狀物，並要求搜查時，妮可突然情緒激動奪回包包，並甩開賈許逃竄回車內。

從當時賈許配戴的攝影機錄下畫面可見，賈許為了制伏妮可，使用電擊槍攻擊她，沒想到妮可竟從駕駛座控制台抽出槍來還擊，過程賈許大喊「把槍放下」，見對方毫不理會，也拔槍還擊，但最後不幸中槍倒地，同樣受傷的妮可則是開車逃離現場，但不久後就撞到路邊的灌木叢中。

據報導，最後兩人雙雙被送醫急救，賈許在手術後恢復穩定，妮可則不治身亡。賈許的同僚得知此事後，都紛紛祝福賈許早日康復，而田納西州調查局已經著手開始調查事件。

槍戰影片

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警察在過程中中槍。（擷取自納什維爾市警察局YouTube）

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