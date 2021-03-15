捐內衣救緬甸！ 台團急徵5000件 助緬人逃命

緬甸傳統信仰認為從女性私密衣物底下走過，會招致厄運，因此有不少緬甸民眾利用這點來拖延軍警。（圖擷取自「Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外」臉書粉專）

2021/03/15 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸人民示威反抗軍事政變，遭軍政府血腥鎮壓。據《路透》報導指出，緬甸傳統信仰認為走過女性私密衣物會招致厄運，因此有示威群眾突發奇想，在街頭掛起內衣牆，企圖拖延軍警緝捕。對此，台灣有臉書粉專發起「捐內衣」活動，希望能成功募集到5000件女性內衣送到緬甸，幫助當地女性，獲得熱烈迴響。

臉書粉專「心衣Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外」指出，緬甸主要信仰為小乘佛教，「在迷信且無知之下，形成這樣的戒條...『不得於女性衣著與污穢物下走過。』有神佛保佑的身軀會因此而失去庇佑甚至不幸遭受詛咒」。因此目前緬甸抗爭嚴重地區，有不少民眾會高掛女性內衣來阻撓軍警。

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據悉，緬甸軍政府對此相當迷信；《路透》6日報導就指出，有緬甸民眾解釋，「雖然現在年輕人不信這一套了，但那些士兵卻對此深信不疑，這也成為他們的弱點。在他們打過來的緊要關頭，我們可以靠這招拖延更多時間來逃命。」

至於有沒有效？粉專表示，「目前看來只要前方出現吊掛女性內衣、長裙、衛生棉...，士兵們就勢必要爬上車棚取下才能繼續前進。這些守舊貶低女性的戒條，也默默為民主義士們爭取更多逃跑與生存的機會。」為此粉專發起「急徵5000件內衣供緬甸」活動，「愛護環境贈與她人延續使用，平時穿著支撐危急時逃命防身，內衣化身為保命護身符」，貼文獲得不少台灣網友分享，目前該粉專創立募集內衣的社團已有3.3萬人加入。

目前緬甸抗爭嚴重地區，不少民眾會高掛女性私密衣物來拖延軍警行動。（圖擷取自「Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外」臉書粉專）

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