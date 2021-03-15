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    法國又驚爆勞動部長確診 總理仍不願宣布第三度全國封鎖

    法國勞動部長博爾內驚傳也感染武漢肺炎，未來將自主隔離，並透過遠距辦公持續履行職責。（法新社）

    法國勞動部長博爾內驚傳也感染武漢肺炎，未來將自主隔離，並透過遠距辦公持續履行職責。（法新社）

    2021/03/15 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在法國境內不斷延燒，繼法國總統馬克宏確診後，陸續爆出財政部長、時任文化部長染疫，現在就連勞動部長博爾內（Elisabeth Borne）都證實自己染疫，將自主隔離並實行遠距辦公。

    綜合外媒報導，博爾內昨日於推特發文指出，自己有輕微的武漢肺炎症狀，因此接受了病毒篩檢，已確認我的檢驗報告為陽性，未來我將會自主隔離，以遠距工作的形式來履行勞動部長的職責，不會影響政務順利推動。

    報導提到，先前包含了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）和時任文化部長里斯特（Franck Riester）都接連確診武漢肺炎，沒想到現在連勞動部長也染疫，疫情相當嚴峻。

    報導指出，僅管法國政府正全力遏阻武漢肺炎擴散，但總理卡斯泰（Jean Castex）仍不願宣布第三度全國封鎖措施，僅在兩個疫情較為嚴重的地區實施週末封鎖，同時要求大型購物中心關閉，並宣布全國晚間6點後實施宵禁。

    根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的實時數據顯示，法國昨單日通報確診數為2萬9650人，週六新增169人死亡，通報病例總數為401萬7844人，死亡總人數達8萬9720人，目前確診總人數全球第六，在歐洲國家中確診數僅次於英國。

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