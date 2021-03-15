疫情下更需清醒 外媒：日本無酒精啤酒逆勢突圍

各國在疫情下紛紛祭出社交距離與群聚規定，但這卻為日本的無酒精與低酒精啤酒帶來需求，外媒引述日本酒商分析指，日本無酒精啤酒銷量將持續成長，圖為示意圖。（彭博）

2021/03/15 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕由於日本疫情仍在蔓延，社交生活受限，要前往居酒屋或酒吧聚餐小酌，其實不便也危險，而這樣的機會反而為一些部分民眾帶來了良機，一位日本男性向《路透》表示，他現在正在讓「肝臟休息」，同時也嘗試各種不同的無酒精啤酒品牌，而日本酒商品牌也預估，今年的無酒精或低酒精啤酒銷量將持續增長。

據《路透》報導，正在讓肝臟休息的増田匡（TADASU MASUDA）是住在大阪的公務人員，他說，「我想持續喝無酒精啤酒，讓肝放假」，他覺得目前自己的身心狀態比之前更健康一點，指出這種無酒精啤酒比預期中好喝，但他也坦承，他偶爾還是會小酌讓自己放鬆一下。

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《路透》指出，疫情讓無酒精啤酒銷量意外在逆勢中突圍，朝日集團控股預期無酒精或低酒精啤酒將較2020年業績成長20%，而朝日也將順勢推出新的系列，並且擴張現有產品，其主要競爭對手麒麟控股也預估無酒精或低酒精啤酒銷量將較2020年成長23%。

相關行業高層透露，隨著民眾在家的時間增加，喝酒文化不需要像過去同事聚餐一樣，都點一輪一模一樣的啤酒，而這種變化也讓烈酒和高品質雞尾酒銷量增加，另外，電視媒體宣導在封鎖期間保持身心健康，亦成為了無酒精啤酒的另一個成長因素。

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