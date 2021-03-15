為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    若全球暖化沒緩解 學者：2100年夏天時間將長達6個月

    預測在西元2100年，夏天將長達6個月，而冬天則剩不到2個月。（美聯社）

    預測在西元2100年，夏天將長達6個月，而冬天則剩不到2個月。（美聯社）

    2021/03/15 14:19

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有學者研究發現，隨著全球暖化越來越嚴重，將導致四季出現變化，夏天會越來越長、越來越熱，預測在西元2100年，夏天將長達6個月，而冬天則剩不到2個月，對地球環境的風險增加。

    《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters, GRL）日前刊登一篇研究，學者發現從1952年到2011年，夏季從78天增加到95天，冬季從76天減少到73天，春季從124天縮短到115天、秋季從87天縮短到82天，每年春、夏開始時間越來越早，秋、冬越來越延遲。

    研究人員預測，若不採取任何措施來緩解氣候變化，至2100年，每年冬季恐僅剩不到2個月，過渡性的春秋季節也將進一步縮短，而夏季時間恐長達半年，而且夏季平均氣溫也只會越來越高。

    這將導致重大的環境風險，例如植物在不同的時間生長開花、動物與其食物來源之間不匹配，擾亂生態群落，隨著生長季節的延長，人類將吸入更多導致過敏的花粉，攜帶疾病的蚊子在長時間夏季的情況下向北擴大活動範圍。

    研究小組表示：「要防止將來我們星球的季節發生最劇烈的變化，首先要從現在開始大幅度減少碳排放量。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斷言全球並非持續變暖 俄科學院學者：世界將迎來小冰河期
    2021/02/24 22:36

    斷言全球並非持續變暖 俄科學院學者：世界將迎來小冰河期
    馬斯克發英雄帖 研發出「最好」碳捕集技術賞28億
    2021/01/22 14:44

    馬斯克發英雄帖 研發出「最好」碳捕集技術賞28億

    換季抗敏神隊友！妙招KO塵蟎魔王
    全球暖化2℃防線 新研究：現有的碳排放量可衝破
    2021/01/08 00:17

    全球暖化2℃防線 新研究：現有的碳排放量可衝破
    持續增速中！地球自轉速度創半世紀以來最快
    2021/01/07 21:50

    持續增速中！地球自轉速度創半世紀以來最快

    褐藻糖膠－帶給您希望與力量
    過去30年台北逐月均溫出爐 專家：短短10年變化很大
    2021/01/06 11:14

    過去30年台北逐月均溫出爐 專家：短短10年變化很大
    國際今日熱門
    疑去年疫情中國封城空汙降 南韓民眾對空品滿意度大增
    2021/03/14 15:22

    疑去年疫情中國封城空汙降 南韓民眾對空品滿意度大增

    川普卸任後罕見露面演說 參加從中國救狗募款活動
    2021/03/14 15:05

    川普卸任後罕見露面演說 參加從中國救狗募款活動

    野蠻！ 奈及利亞35歲離婚男子 毆打性侵97歲老婦
    2021/03/14 16:34

    野蠻！ 奈及利亞35歲離婚男子 毆打性侵97歲老婦

    甘迺迪姪女前夫是紐約州長古莫 驚爆遭虐待躲進浴室鎖門過夜
    2021/03/14 16:50

    甘迺迪姪女前夫是紐約州長古莫 驚爆遭虐待躲進浴室鎖門過夜

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播