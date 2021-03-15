若全球暖化沒緩解 學者：2100年夏天時間將長達6個月

預測在西元2100年，夏天將長達6個月，而冬天則剩不到2個月。（美聯社）

2021/03/15 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕近日有學者研究發現，隨著全球暖化越來越嚴重，將導致四季出現變化，夏天會越來越長、越來越熱，預測在西元2100年，夏天將長達6個月，而冬天則剩不到2個月，對地球環境的風險增加。

《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters, GRL）日前刊登一篇研究，學者發現從1952年到2011年，夏季從78天增加到95天，冬季從76天減少到73天，春季從124天縮短到115天、秋季從87天縮短到82天，每年春、夏開始時間越來越早，秋、冬越來越延遲。

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研究人員預測，若不採取任何措施來緩解氣候變化，至2100年，每年冬季恐僅剩不到2個月，過渡性的春秋季節也將進一步縮短，而夏季時間恐長達半年，而且夏季平均氣溫也只會越來越高。

這將導致重大的環境風險，例如植物在不同的時間生長開花、動物與其食物來源之間不匹配，擾亂生態群落，隨著生長季節的延長，人類將吸入更多導致過敏的花粉，攜帶疾病的蚊子在長時間夏季的情況下向北擴大活動範圍。

研究小組表示：「要防止將來我們星球的季節發生最劇烈的變化，首先要從現在開始大幅度減少碳排放量。」

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