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    教師接種AZ疫苗後死亡 義大利西北大區宣布暫停使用

    位於義大利西北部的皮埃蒙特大區宣布暫停施打AZ疫苗。（路透）

    位於義大利西北部的皮埃蒙特大區宣布暫停施打AZ疫苗。（路透）

    2021/03/15 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕由英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗，目前已有多國因為接種後出現血栓症狀而停止接種，位於義大利西北部的皮埃蒙特大區（Piedmont）有一名接種AZ疫苗的教師在週六死亡，皮埃蒙特大區政府週日表示，將停止接種AZ疫苗。

    根據《路透》報導，皮埃蒙特大區政府在一份聲明指出，和歐洲各國採取相同行動後，停用AZ疫苗的決定是預防性措施，目前正在等待檢查結果，確認該教師之死與疫苗接種之間是否有所關聯。皮埃蒙特大區衛生單位負責人伊卡迪（Luigi Genesio Icardi）指出：「這是一個極端謹慎的舉動，我們將查證兩者之間是否有關聯，到目前為止，疫苗管理上還沒有出現問題。」

    義大利藥品管理局在週日晚間指出，目前沒有理由對AZ疫苗的安全性發出警告，也沒有證實死亡案例與接種有關，義大利藥品管理局目前正與歐洲藥品管理局一同關注與疫苗接種有關的所有副作用。義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）則在週日一次訪問中表示：「在義大利及歐洲接種的疫苗有效且安全。」

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