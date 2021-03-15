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    首頁　>　國際

    緬甸示威台資工廠遭火燒 仰光萊達雅區進入戒嚴

    2021/03/15 01:30

    〔中央社〕緬甸第一大城仰光的萊達雅區昨天下午示威情勢混亂，數十人遭到軍警鎮壓死亡，多間工廠遭人放火，其中包括一間台灣人投資的工廠，緬甸軍方在昨晚宣布萊達雅區進入戒嚴狀態。

    緬甸軍方2月1日發動政變，民眾不間斷上街抗議，昨天下午在第一大城仰光（Yangon）的萊達雅區（Hlaing Tharyar），軍警再度武力鎮壓抗議民眾。

    根據獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now），至少有14人在鎮壓中喪命。

    萊達雅區是工業區，昨天下午有多家工廠起火燃燒，根據「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）報導，其中一間是中國人投資的Global Fashion，還有一間是台灣人投資的製鞋廠Tsang Yih，至於起火原因為何尚在調查中。

    中國駐緬甸大使館隨後發表聲明指出，14日仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。中國大使館迅速要求當地警方採取有力措施，並再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。

    中國大使館表示，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣。中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全，並呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

    國營的緬甸廣播電視台（MRTV）昨天晚間宣布，萊達雅區進入戒嚴狀態，軍方全面接管萊達雅區。（編輯：陳彥鈞）

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