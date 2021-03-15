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    數千人街頭抗議 揭開澳洲全國爭取性平遊行序幕

    2021/03/15 00:15

    〔中央社〕數以千計澳洲人今天走上伯斯（Perth ）街頭抗議，揭開全國爭取性別平等運動的序幕，近來多起性侵指控撼動澳洲的權力殿堂。

    媒體報導，#公平正義大遊行（#March4Justice）今天在伯斯展開，在擁擠的集會中，人群高喊「受夠了」，同時手持要求當局採取行動解決婦女遭性暴力問題的標語。

    澳洲明天將有超過40場抗議活動，其中包括在坎培拉國會大廈（Parliament House）外的活動。澳洲的國會殿堂近來爆發多起性侵指控。

    前政府工作人員希金斯（ Brittany Higgin）上月公開站出來表示，2019年大選前幾週，她在一名部長的辦公室遭一名同事性侵，當她告訴上司，上司卻把這當成「政治問題」處理。

    澳洲司法部長波特（Christian Porter）被控在1988年時性侵一名16歲的女子。當時，兩人都是學生。

    他否認這項指控。這名婦女去年過世，她在過世前，向警方透露此事。

    這些曝光的性侵案件引發大眾越來越多的不滿，認為政府失能，引發很多人上街頭要求公義。

    澳洲媒體WAToday引述原住民努加族（Noongar）婦女菲力普斯（Dallas Phillips）表示：「我為希金斯和其他年輕女性勇敢站出來喝采。」

    她說：「在這個國家，有一種混合性別歧視、仇女症、男性享特權和自命不凡，以及有毒的男子氣概的流行病。和這種流行病相比，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）顯得微不足道。」

    在各方施壓下，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）今天表示，他已安排接見這場運動的一位代表，並表示他的政府「非常專注」解決他們的疑慮。

    莫里森在雪梨告訴媒體：「處理對婦女的暴力行為，一直是政府的施政優先事項。」

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