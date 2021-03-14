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    埃及挖出基督教古聚落 西元5世紀教堂出土

    埃及古物部表示，法國挪威考古團隊在巴哈利亞綠洲（Bahariya Oasis）Tal Ganoub Qasr al-Agouz進行第3次挖掘行動時，發現新的基督教遺跡，有「多個玄武岩打造的建築物」。（法新社）

    埃及古物部表示，法國挪威考古團隊在巴哈利亞綠洲（Bahariya Oasis）Tal Ganoub Qasr al-Agouz進行第3次挖掘行動時，發現新的基督教遺跡，有「多個玄武岩打造的建築物」。（法新社）

    2021/03/14 19:16

    〔中央社〕埃及古物部今天表示，法國挪威考古團隊在埃及西部沙漠（Western Desert）發現新的基督教遺跡，披露西元5世紀這個地區的修院生活。

    古物部聲明說，團隊在巴哈利亞綠洲（Bahariya Oasis）Tal Ganoub Qasr al-Agouz進行第3次挖掘行動時，發現「多個玄武岩打造的建築物，有些挖建在基岩中，有些是用泥磚打造」。

    古物部伊斯蘭、科普特、猶太古物主管塔拉特（Osama Talaat）表示，這個建築群有「6個區塊，包括3 座教堂和僧侶房間遺跡，牆上有塗鴉與科普特字體」。

    團隊領導人吉卡（Victor Ghica）表示，去年在基岩中發現「19個結構與1座教堂」，教堂牆上飾有「宗教銘文」與希臘文寫的聖經章節，披露「這個地區僧侶生活特性」，也清楚顯示該地區西元5世紀就有僧侶。

    吉卡說，這項發現有助了解埃及這個地區「建築物的發展以及第一個僧侶社群的形成」。

    根據領導團隊的法國東方考古研究所（French Institute of Oriental Archaeology），Tal Ganoub Qasr al-Agouz位於首都開羅西南方沙漠中，4世紀到8世紀有人居住，最興盛的時期可能是5至6世紀左右。

    2009至2013年的考古挖掘發現在僧侶生活背景下的「酒類生產保存與動物養殖」等物品。

    埃及近月宣布多項考古新發展，希望振興在2011年人民起義後到疫情爆發以來一蹶不振的觀光業。

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