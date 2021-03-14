南韓國企員工炒地案延燒 至少100多人涉案2輕生

南韓國務總理丁世均表示，全面調查土地住宅公社員工在新開發地區的土地持有狀況外，也將禁止土地住宅公社員工以非實際使用目的取得土地所有權。（歐新社）

2021/03/14 17:30

〔中央社〕韓國國土交通部公務員與土地住宅公社（LH）員工近期爆出投機買地醜聞，政府大動作展開調查，特搜部門相關人員表示，目前正調查的16案中就有100多人涉案；另有2人因此輕生。

為解決首都圈住宅供給不足問題，韓國政府正在推動國有住宅興建，但近期卻爆出執行相關計畫的國土交通部及土地住宅公社人員以開發地區的第一手消息進行土地投資，政府下令嚴查。

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由總理室、國土交通部與地方政府組成的聯合調查團徹查約2萬名相關單位公職人員近5年的土地投資行為，總統府青瓦台也對幕僚進行相關調查。

青瓦台幕僚經調查後確認並無投資牟利情事，但據韓國總理丁世均11日公布調查結果，針對國營企業及公職人員的調查顯示，共有20起疑似投機案，包括單人購買多處地皮、或與人合夥投資土地等，此外也進一步發現違規交易房產行為，政府因此擴大調查國營企業及公務人員違規牟利行為。

由警方主導的不動產投機政府聯合特別搜查本部正如火如荼進行調查，相關人士透露，目前正在進行調查的16案中，調查對象約有100多人，考量投機行為可能假借親戚或熟人名義進行，涉案人數可能會隨著調查進行持續增加。

這次炒地案曝光，使國土交通部長卞彰欽引咎辭職，隨著調查進行，已有兩人疑似因涉案選擇輕生，包括只剩一年屆退的土地住宅公社全羅北道本部長，以及一名坡州事業本部幹部。

為防止類似事件再次發生，丁世均今天公布針對相關單位內部管控的新規定，除建立常態監督體系，全面調查土地住宅公社員工在新開發地區的土地持有狀況外，也將禁止土地住宅公社員工以非實際使用目的取得土地所有權。

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