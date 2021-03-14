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    中、俄將聯手打造月球國際研究站 《華郵》：對西方的凶兆

    中國與俄羅斯官方9日宣佈，兩國已簽署備忘錄，將合作打造國際太空月球研究站。（法新社）

    中國與俄羅斯官方9日宣佈，兩國已簽署備忘錄，將合作打造國際太空月球研究站。（法新社）

    2021/03/14 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與俄羅斯官方9日宣佈，兩國已簽署備忘錄，將合作打造國際太空月球研究站。對此，《華盛頓郵報》所刊出的一篇專欄指出，此對西方世界而言為不祥之兆。

    《華盛頓郵報》昨（13）日刊登專欄作家奧爾森（Henry Olsen）的文章 ，奧爾森指出，中、俄的月球研究站不會是立即的威脅，因為兩國都還沒有這類技術，但是此事本身就是令人擔憂的一個跡象。

    奧爾森表示，過去十年，中俄關係越來越緊密，俄羅斯出售技術優於中國的新武器，兩國進行聯合軍演，俄羅斯總統普廷甚至表示不排除未來和中國成立軍事聯盟。奧爾森認為，美國總統拜登應該對此感到擔憂，想像未來俄羅斯攻擊附近北約國家、伊朗威脅波斯灣的以色列或阿拉伯國家、中國則威脅反對其在南海主權的台灣或其他國家，美國光應付其中一件危機就相當困難，當一次三、四種同時發生，會發生什麼事？

    最後，奧爾森文章提到，這是拜登必須面對的重要挑戰，拜登曾對歐洲盟友說「美國回來了」，國務卿布林肯（Antony Blinken）也告訴以色列，美國會保障其安全，但若美國不再對國家安全和太空領域加大投資，那就無法抵抗北京這次的計畫。「中國的第一顆衛星向世界廣播了毛澤東時代的國歌《東方紅》，希望中俄太空月球研究站不會唱出類似的旋律」。

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