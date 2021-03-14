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    甘迺迪姪女前夫是紐約州長古莫 驚爆遭虐待躲進浴室鎖門過夜

    美國紐約州長古莫醜聞連環爆，知情人士透露他和前妻凱莉（Kerry Kennedy，甘迺迪姪女）離婚之前有過家暴，讓凱莉不得不躲進浴室鎖門過夜。（美聯社）

    美國紐約州長古莫醜聞連環爆，知情人士透露他和前妻凱莉（Kerry Kennedy，甘迺迪姪女）離婚之前有過家暴，讓凱莉不得不躲進浴室鎖門過夜。（美聯社）

    2021/03/14 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第35任總統甘迺迪的姪女凱莉（Kerry Kennedy），1990年和當時紐約州長的長子古莫（Andrew Cuomo）相戀結婚，堪稱一對政界佳偶，但這段關係維持到2005年便以離婚收場。古莫在2011年子承父業就任紐約州長並連任至今，孰料近來被連環踢爆性騷醜聞，知情者更透露凱莉在和古莫分道揚鑣之前，因為遭受虐待不得不躲進浴室鎖門過夜。

    《浮華世界》報導，非官方委任的古莫傳記作者施奈爾森（Michael Shnayerson）表示，他從2012年開始著手準備動筆、2015年出版傳記，除了和支持與不支持古莫的人士交談之外，還鉅細靡遺地閱讀凱莉和古莫之間的法庭文件。

    施奈爾森說，其實古莫妻子凱莉早在2001年就想離婚了，因為古莫完全沒有盡過身為人夫、人父的義務，一點也不關心女兒的教育。2002年，古莫參與紐約州長提名初選以失敗告終，凱莉立即提出了離婚的要求並各自生活，但古莫長達6個月的時間都不願離開房子，也拒絕回應凱莉的離婚律師。

    熟悉凱莉家庭的消息人士，向施奈爾森透露在這段期間裡，凱莉不只一個晚上都睡在上鎖的浴室裡以避免遭受人身虐待，凱莉當時還向友人訴苦：「我一直是個人權活動家，協助那些被丈夫虐待的婦女，如今自己卻忍受著同樣的虐待。」

    遭遇家暴的凱莉，最終選擇向外界說明她正在和古莫尋求和平離婚，但古莫擔憂這樣會損害他的政治未來，因此向媒體放話是凱莉有了婚外情才會離婚。

    針對施奈爾森的說法，州長發言人指出八卦媒體流傳著各種不真實的謠言，時間會證明這些都是假的，「古莫是個很好的父親，他的女兒將率先站出來說明凱莉和古莫是很好的父母，到時候大家就會發現那些散佈謠言的人才是問題所在。」

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    美國第35任總統甘迺迪的姪女凱莉，2005年和古莫離婚。（美聯社）

    美國第35任總統甘迺迪的姪女凱莉，2005年和古莫離婚。（美聯社）

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