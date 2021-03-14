緬甸平行文人政府領導人誓言 藉革命推翻軍政府

2021/03/14 03:45

〔中央社〕軍方發動政變奪權後，由遭罷黜國會議員推舉的緬甸平行文人政府臨時領導人曼溫凱丹，今天在藏匿地點透過臉書首度向大眾發表演說，誓言訴諸「革命」推翻軍政府統治。

路透社報導，與全國民主聯盟（NLD）大部分資深幹部一起逃亡的曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than），透過臉書向大眾發表演說表示：「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來。」

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目擊者、獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）以及英國廣播公司緬語版（BBC Burmese）表示，今天至少12名示威抗議者遭殺害，這是自緬甸軍方於2月1日發動政變奪權並拘捕翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等文人政府領導人以來，最血腥的日子之一。

軍政府經營的緬甸廣播電視台（MRTV）於晚間新聞廣播中形容示威抗議者是「罪犯」，但未詳加說明。

前國會議長曼溫凱丹上週獲得代表遭罷黜緬甸國會議員的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH）任命為代理副總統，CRPH正力促國際社會承認平行文人政府為合法政府。

CRPH已宣布，它打算創立聯邦制民主，且領導人一直在會晤緬甸規模最大族裔武裝組織的代表，它們已在全國各地掌控大片領土，部分武裝組織已許下支持承諾。

曼溫凱丹說：「為了成立聯邦制民主，這是因各種專制壓迫受苦數十年的所有族裔弟兄真正渴望的，這場革命是匯集我們所有努力的一個機會。」

他的演說獲得數千名臉書追隨者發表認同留言，其中一名網友寫道：「繼續努力總統先生！您是我們的希望，我們全都挺您。」

緬甸軍方先前已宣告CRPH為非法組織，且任何涉及者將會被控叛國罪名，而叛國可判處死刑。

CRPH也宣布軍事執政團是「恐怖組織」。

曼溫凱丹表示，CRPH將試圖制定必要法律，讓人民有權捍衛自己，且公共事務將交由臨時人民行政團隊負責處理。

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